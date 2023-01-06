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施政滿意度剩33%創新低 蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜
《TVBS民調中心》昨天公布最新結果，行政院長蘇貞昌施政滿意度僅剩33%，是歷年最低。蘇貞昌表示，「挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的」，不過沒有100分的政府，希望給會做事的團隊加油鼓勵。
蘇貞昌今天到新北三重出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」，對於施政滿意度創新低，傳出要換閣揆的聲音，但民進黨代理主席陳其邁等人力挺挽留。
蘇貞昌表示，對於行政團隊給予肯定跟溫暖，他都要代表行政團隊，致上最深的感謝跟敬意，「挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的」，他們盡力要做好，不過也沒有100分的政府，也都戰戰兢兢，時刻都要想做到更好，也希望給做事的團隊加油鼓勵。
對於何時將特別條例送至立法院，及國民黨今天以人海戰術杯葛總預算，蘇貞昌表示，現在民眾期待的，怎麼把經濟成長果實，每個國民6000塊錢，怎麼樣早一點讓國民能夠領到，行政院正在加緊各部會的作業，要把法源做好，送請立法院同意。立法院同意後，要編預算再請立法院同意，希望開春以後，就能給全民一個新春的祝福，也希望大家都能夠在新的一年能夠有更好的表現。
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