快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施政滿意度剩33%創新低 蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌（後排右二）今天出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌（後排右二）今天出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮。記者江婉儀／攝影

《TVBS民調中心》昨天公布最新結果，行政院長蘇貞昌施政滿意度僅剩33%，是歷年最低。蘇貞昌表示，「挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的」，不過沒有100分的政府，希望給會做事的團隊加油鼓勵。

蘇貞昌今天到新北三重出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」，對於施政滿意度創新低，傳出要換閣揆的聲音，但民進黨代理主席陳其邁等人力挺挽留。

蘇貞昌表示，對於行政團隊給予肯定跟溫暖，他都要代表行政團隊，致上最深的感謝跟敬意，「挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的」，他們盡力要做好，不過也沒有100分的政府，也都戰戰兢兢，時刻都要想做到更好，也希望給做事的團隊加油鼓勵。

對於何時將特別條例送至立法院，及國民黨今天以人海戰術杯葛總預算，蘇貞昌表示，現在民眾期待的，怎麼把經濟成長果實，每個國民6000塊錢，怎麼樣早一點讓國民能夠領到，行政院正在加緊各部會的作業，要把法源做好，送請立法院同意。立法院同意後，要編預算再請立法院同意，希望開春以後，就能給全民一個新春的祝福，也希望大家都能夠在新的一年能夠有更好的表現。

蘇貞昌 團隊 立法院

延伸閱讀

學者點名財政部預測模式粗糙 蘇揆回應了

南韓國會訪台 大陸跳腳 蘇貞昌：惡鄰居

新竹球場淪廢土場 林智堅負責？蘇揆：證據到哪辦到哪

稅收超徵財政部有責？蘇貞昌我國經濟成長預估全球同步

相關新聞

前駐美代表沈呂巡因病過世 享壽74歲

前駐美代表沈呂巡去年底因病進入耕莘醫院治療，今天凌晨過世，享壽74歲。

苦哈哈！立委陳琬惠：物價上漲薪水沒漲 小資族吃茶葉蛋成奢侈

物價上漲，台灣景氣燈號出現4年多來首顆藍燈，代表整體景氣低迷，民眾黨立委陳琬惠等人今舉辦記者會，籲政府召開穩定物價小組會...

政府將發6000元現金 蔣萬安：我應該會領 也考慮做公益

行政院長蘇貞昌宣布開春後每人發6000元現金，行政院可能傾向不排富，並另立特別條例，相關法案最快下周院會通過。對此，台北...

張其祿：明明萬物都在上漲 只有蔡政府覺得什麼都沒漲

民眾黨今舉行記者會，指年關將近，物價持續上漲，卻未見行政院物價小組積極作為；民眾黨立院黨團幹事長張其祿批評，民生必需品價...

昔酸國民黨打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

立法院長游錫堃今針對總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，如果衛福部長薛瑞元不為先前...

立委力挺閣揆穩了？蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

民進黨九合一敗選後內閣改組聲浪不斷，高雄市長陳其邁等人接連支持行政院長蘇貞昌留任，被認為是「閣揆穩了」。蘇貞昌上午受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。