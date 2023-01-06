政府將發6000元現金 蔣萬安：我應該會領 也考慮做公益
行政院長蘇貞昌宣布開春後每人發6000元現金，行政院可能傾向不排富，並另立特別條例，相關法案最快下周院會通過。對此，台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會受訪，對於普發或排富，自己會不會領？蔣萬安說，「我應該會領，我應該也會考慮做公益，這也是不錯」。
蔣萬安說，這個本來就是屬於人民的納稅錢，人民當然有權利來知道政府如何用、剩了多少，現在中央已經確定這政策方向，他也要尊重立法院接下來的審議程序。
媒體追問會去領？蔣萬安先笑了幾聲後說，「我應該會領，我應該也會考慮做公益，這也是不錯」至於外界認為普發現金是蘇貞昌的保衛戰，蔣萬安說，外界有很多的看法，他都尊重。
對於中央稅會分配給地方，台北市如何回饋於民？蔣萬安指出，這部分絕對會用來推動好的市政，包括相關的福利政策，都是要照顧好市民朋友的權益。
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