昔酸國民黨打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

立法院長游錫堃今針對總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，如果衛福部長薛瑞元不為先前指控國民黨「打高端是要做空股票」的發言公開道歉，國民黨團將拒審衛福部預算，對此，薛瑞元當場鞠躬表示歉意，「我很鄭重跟曾總召道歉」。

立法院延會至13日，審查112年度中央政府總預算案，但國民黨團不滿薛瑞元去年替民進黨台中市長候選人蔡其昌輔選時表示，國民黨打高端弊案是「做空股票」，昨已揚言將拒審衛福部預算。

曾銘宗今在立院朝野協商上表示，民進黨急著審預算，「你們很急、你們要內閣改組」；政務官要去輔選，他沒有意見，但飯可以亂吃，話不能亂講，薛瑞元如果沒有公開道歉，國民黨團一定不審衛福部預算。

民進黨團總召柯建銘表示，今天曾銘宗有點火氣，「我們都在為國家做事」，曾銘宗過去當行政官員，為了政策法案協商，不管執政在野態度都一樣，彼此都互相尊重。總預算案通過後，講內閣改組，誰都不知道，內閣改組屬於總統職權，立法院就做立法院的事情。

柯建銘說，有些事情過去就過去，選舉民進黨已經挫敗，陳時中落選、蔡其昌也落選，「我們也有檢討」。柯建銘說，為了這個事情，他昨兩度打電話給曾銘宗與薛瑞元，「假如薛瑞元的原意不是這樣」，他請曾銘宗一定要接受薛瑞元的道歉。

被點名的薛瑞元回應起身鞠躬並表示，今天立法院長、各黨團立委都在，「我很鄭重的跟曾總召道歉」。游錫堃此時幫腔「這樣很有誠意」，曾銘宗則說，「ＯＫ啦」，有時候他也會講錯話，他希望薛瑞元繼續做衛福部長，但有些話可以說，有些實在不能亂說。