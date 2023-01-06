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苦哈哈！立委陳琬惠：物價上漲薪水沒漲 小資族吃茶葉蛋成奢侈

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠今早帶著茶葉蛋出席記者會，指茶葉蛋是小資族最常吃的早餐或點心，但最近超商陸續漲價，物價飆漲，薪水沒有漲，人民有感。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立委陳琬惠今早帶著茶葉蛋出席記者會，指茶葉蛋是小資族最常吃的早餐或點心，但最近超商陸續漲價，物價飆漲，薪水沒有漲，人民有感。 圖／民眾黨團提供

物價上漲，台灣景氣燈號出現4年多來首顆藍燈，代表整體景氣低迷，民眾黨立委陳琬惠等人今舉辦記者會，籲政府召開穩定物價小組會議，善用中小企業發展條例第36-2條為勞工加薪、企業抵稅，盼平均地權條例能在過年休會前三讀。

陳琬惠今早帶著茶葉蛋出席記者會，指茶葉蛋是小資族最常吃的早餐或點心，但最近超商陸續漲價，物價飆漲，薪水沒有漲，人民有感。

她說，蔡英文總統2015年臉書貼文稱「年輕人買不起便當」，但蔡執政七年後，年輕人連吃茶葉蛋都奢侈，2022年農委會控管雞蛋供給與價格完全失靈，蛋類價格一整年居高不下；缺蛋漲價一整年，農委會毫無解方。

陳琬惠表示，宜蘭鴨蛋價格也居高不下，鴨蛋和其他蛋類2022年CPI指數上升了10%，宜蘭有許多特色糕餅店、小吃店，最近不少店家向她反映，糖、油、米等基本原料增加30%至40%不等的成本，花生也漲了15%到20%。

陳琬惠說，雞農生活同樣苦哈哈，飼料價格不降，政府進口蛋進不來，目前盤商一籃雞蛋調到1000元都不一定調得到，且產地價格漲到每台斤40.5元，讓消費者用60元來買也十分不合理。年關將近，籲政府盡快找出持續通膨、物價上漲的解方。

民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）。 圖／民眾黨團提供

茶葉蛋 陳琬惠 農委會

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