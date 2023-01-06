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立委力挺閣揆穩了？蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

民進黨九合一敗選後內閣改組聲浪不斷，高雄市長陳其邁等人接連支持行政院長蘇貞昌留任，被認為是「閣揆穩了」。蘇貞昌上午受訪時形容，挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的，「我們盡力要做好，但也沒有一百分的政府，我們都戰戰兢兢，時刻都要想做到最好」，也希望外界給做事的團隊加油鼓勵。

蘇貞昌上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」，媒體詢問近來民調顯示滿意度上任以來最低並認為應該換閣揆，但陳其邁等人公開力挺，也愈來愈多立委支持，是否會留任？

蘇貞昌說，對於給予行政團隊的肯定和溫暖，要代表行政團隊致上最深的感謝。他延續「挑擔的人」一說，強調「挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的」。

蘇貞昌說，「我們盡力要做好，但也沒有一百分的政府，我們都戰戰兢兢，時刻都要想做到最好」，也希望給做事的團隊加油鼓勵。

至於普發現金6000元，何時會將特別條例送達立法院，蘇貞昌說，對於現在期待如何將經濟成長果實，發給每一位國民6000元並早點讓國民領到，行政院正在加緊作業，各部會都要把法源做好送請立法院同意，同意後要編預算，再請立法院同意，希望開春後就能給全民新春的祝福，也希望大家都能在新的一年有更好的表現。

蘇貞昌 團隊 立法院

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