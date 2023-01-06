退輔會：將修法發放退除役官兵就業穩定津貼

退輔會昨（6）日表示，行政院院會通過「國軍退除役官兵輔導條例」第5條之1、第32條修正草案，擬發放退除役官兵就業穩定津貼。

退輔會表示，該會自107年7月1日起試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，發給就業穩定津貼，試辦期間成效良好，穩定就業3個月以上人數較試辦前成長82.5%，並縮短新退官兵初次就業尋職時間，提升就業薪資及續留原公司就業比率，有助退除役官兵長期穩定就業，深受肯定。

退輔會表示，試辦方案將於112年6月30日終止，為穩健推動政策，退輔會將就業穩定津貼列入輔導條例，以法律保障退除役官兵權益，並作為常態化輔導措施。

退輔會同時表示，此外，配合業務實需及考量衡平性，檢討修正輔導條例所定退除役官兵停止及喪失權益的事由。

退輔會表示，此次修正草案通過後將更完善政府對國軍的退後照顧，輔導會將積極向立法院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在112年6月底前，完成修法程序。