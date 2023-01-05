歷史總是驚人的相似？新竹棒球場漏洞百出 網狠酸：跟高端一樣失敗

新竹棒球場花12億改建卻風波連連，先是去年重啟後在2天內使3名球員受傷，今天更被現任新竹市長高虹安揭露疑似偷工減料，原先可能在新竹棒球場舉辦的WBC熱身賽也迎來了破局。隨著新竹棒球場引起熱議，有網友意外發現「新竹棒球場」和「高端疫苗」有極高的相似度，讓原PO忍不住表示：「新竹棒球場可以改名叫高端棒球場了吧」。

一位網友在PTT上發文表示，自己仔細想想，發現高端和新竹棒球場的相似度極高，隨後貼上了一張表格，列舉兩者的共同點。原PO指出，新竹棒球場原先是前任新竹市長林智堅任內的重大政績，而高端則是民進黨掛保證的「具保護效益疫苗」，皆為綠營大力相挺的產物；且兩者同樣已經「開打」過又「停用」，細數所有的共同點後，原PO忍不住狠酸：「沒科學結果就開打的疫苗、沒竣工就開打的球場，等之後棒球場的營造商進入司法程序，就又多一條跟高端一樣的經歷了，新竹棒球場可以改名叫高端棒球場了吧」。

這兩項建設本來令不少民眾引頸期盼，高端甫出時，讓許多台人深感驕傲；而球迷原先也十分期待新竹棒球場的重新啟用，沒想到兩樣建設最後都換來了民眾失望。對此網友表示，「民進黨還是擔任在野黨監督政府就好」、「應該改名為民進黨棒球場」、「黨用心良苦，佈這局佈了六年」、「換林智堅演苦肉計吧，求見總統遭拒，被黨內同志紛紛切割」。

有人嘲諷「差14個專家鼓掌叫好」、「晚點就有14個不具名土木專家背書說」，也有人指出兩者還有一樣共同點，就是新竹棒球場重建完工，以及高端開放施打時「總統都用過」。更有網友揶揄「可以學八點檔冠名贊助，高端疫苗之新竹球場」、「台灣隊還不站出來相挺」、「笑死，綠色品質，不堪一擊」、「民主愛台灣環保再生棒球場」、「新竹廢土風棒球場，體驗廢土棒球」、「你不懂台灣價值」。