賴清德竹市挨嗆 資深黨員先罵林智堅再轟棒球場：找嘸昔日光榮

副總統賴清德今晚到新竹市出席「向黨員報告」政見發表會，與會人士抨擊不斷，砲火對準前市長林智堅論文案與新竹棒球場弊案；現場未見林智堅身影，僅前副市長沈慧虹到場，面對記者提問今上午市長高虹安開記者會揭棒球場弊案，沈慧虹僅微笑，未回應。

賴清德今先到天公壇參拜，隨後前往天公壇禮堂參加「向黨員報告」政見發表會。沈慧虹致詞指出，這次縣市長選舉結果讓支持者有些遺憾，但她相信，民進黨的團結會在每一次選舉裡充分展現，其格調、訴求永遠不打折扣，這是一個政黨高度與民主涵養，2024大選，新竹市民一定會有更明智的選擇，展現團結。

有資深黨員批，到競選總部沒人認識他們，沒有感受到溫暖，轟此次選舉議員提名毫無制度。也有黨員認為，林智堅面對論文案不認錯的態度，讓支持者產生懷疑，今天傳出棒球場開挖挖出磚塊與電線，讓人找不到昔日的光榮感。

另外，有黨員分析，這次選舉民進黨網軍未加節制，導致綠營形象下跌，流失搖擺不定的中間選民支持也是敗選關鍵之一，希望賴清德提出明確方針，找出合理方法挽留流失票源。

賴清德說，民進黨九合一大選大敗之後，民進黨必須痛加檢討，從失敗當中得到教訓，因此他誠懇地對基層黨員與社會賢達祈求批評指教，希望將支持民進黨的力量集中，黨才有機會重振旗鼓，重新再起。

賴清德指出，目前大陸不但進行軍演，還有兩千多門飛彈對準台灣，在國際上欺壓台灣，過去國民黨要求大家反攻大陸，如今竟然一百八十度轉變，令基層民眾憤慨，台灣人必須要下決心守護自己。