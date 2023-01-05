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「這4點」讓賴清德投身參選黨主席 今赴竹縣政見發表

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣，在竹北市中崙斗崙里集會所舉辦向黨員報告政見發表會，提4原則守護台灣。記者王淑君／攝影
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣，在竹北市中崙斗崙里集會所舉辦向黨員報告政見發表會，提4原則守護台灣。記者王淑君／攝影

副總統賴清德今天傍晚至新竹縣，在竹北市中崙斗崙里集會所舉辦向黨員報告政見發表會，透過下鄉了解2022年民進黨在各地方選舉失敗的原因，虛心檢討並提出對策，現場湧進超過200位黨員共襄盛舉；賴同時在會中提出參選黨主席原因，包括拚經濟、顧民生、強國防、保和平，透過4點原則來守護台灣主權、民主價值以及台灣精神。

賴清德表示，去年11月26日民進黨在九合一選舉中挫敗，各界對黨有很多批判，黨中央應該走入基層傾聽建言。這次座談和其他縣市不同，周江杰雖未如願當選縣長；不過很高興，鄭朝方高票當選竹北市長，還有9名議員和鄉鎮市民代表當選，特別是竹北交出全壘打成績，選上7席公職，包含1席首長，可謂是民進黨最佳成績。

賴清德說，「為了檢討，我個人必須接受這次選舉失敗的結果，不能因為新竹縣和竹北選得不錯，就有理由不檢討，應該誠實的接受國家子民用神聖選票做的結果。」

席間與會黨員發言踴躍並提建言，其中有人提問，面對中國武力威脅，台灣如何因應？賴清德回應，蔡總統最近宣布把義務役的役期恢復到一年期程，目的是希望推動全民國防的戰略，提升防衛的力量，要確保台灣的安全，維護台灣的民主自由。

賴清德自我期許，對於好的施政成績要加強宣傳，要凝聚黨內團結力、穩定政局，做執政團隊最好的靠山；不管民進黨士氣高昂或低迷，一定秉持堅守守護台灣這片土地。未來會秉持公開透明的精神，培養年輕世代，強化社會交流及信任基礎，同團結打拚讓台灣永續發展。

鄭朝方以民進黨新竹縣黨部主委身分，率領縣議員張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆、吳傳地、何建樺、楊昌德出席；長期關心新竹縣的立法委員邱泰源，以及前新竹縣長候選人周江杰也一起共襄盛舉。

鄭朝方表示，民進黨在去年底的地方選舉共提名18名候選人，史上最多，最終10人當選，竹北候選人全壘打，議員翻倍成長，由3席一口氣成長到6席，打破民進黨在新竹縣紀錄，雖然選得不錯，仍然要更謙卑，持續深蹲，傾聽黨員聲音。他說，一個人的勝利不算勝利，團隊的勝利才是勝利。

鄭朝方說，沒有一次選舉是完美100分的，在過程中也有需要改進的地方，我們也會深切反省檢討，希望在未來的選戰，可以體現更多民主價值，讓新竹縣更好。

立委邱泰源表示，蔡英文總統和中央黨部要他接續徐國勇支援新竹縣，近年來為新竹縣爭取許多軟硬體建設，成立台大生醫園區醫院，大幅提升醫療資源。這次地方選舉竹縣也交出漂亮成績，懇請黨員全力支持賴副總統。

新竹縣議員張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆、吳傳地、何建樺、楊昌德等人，以及長期關心竹縣的立法委員邱泰源、前新竹縣長候選人周江杰也共襄盛舉。記者王淑君／攝影
新竹縣議員張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆、吳傳地、何建樺、楊昌德等人，以及長期關心竹縣的立法委員邱泰源、前新竹縣長候選人周江杰也共襄盛舉。記者王淑君／攝影
與會黨員踴躍發言並提諸多建言。記者王淑君／攝影
與會黨員踴躍發言並提諸多建言。記者王淑君／攝影
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣舉辦向黨員報告政見發表會，現場湧進超過200位黨員共襄盛舉。記者王淑君／攝影
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣舉辦向黨員報告政見發表會，現場湧進超過200位黨員共襄盛舉。記者王淑君／攝影
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣向黨員報告，同時提出拚經濟、顧民生、強國防、保和平4點原因讓他決定參選黨主席。記者王淑君／攝影
副總統賴清德今天傍晚至新竹縣向黨員報告，同時提出拚經濟、顧民生、強國防、保和平4點原因讓他決定參選黨主席。記者王淑君／攝影
民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方說，去年底九合一選舉民進黨在新竹縣有紀錄斬獲，仍然要謙卑以對，持續深蹲傾聽地方聲音。記者王淑君／攝影
民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方說，去年底九合一選舉民進黨在新竹縣有紀錄斬獲，仍然要謙卑以對，持續深蹲傾聽地方聲音。記者王淑君／攝影

民進黨 賴清德

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