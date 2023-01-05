接棒盧秀燕選市長？王育敏：專心當副市長沒有考慮選舉

台中市副市長王育敏出任副市長職位引發外界聯想，有人解讀她將來將接棒台中市長盧秀燕，但此將阻擋國民黨立委江啟臣選市長。王育敏今天說，她正式回覆，她將專心扮演副市長角色，沒有考慮選舉問題。

王育敏今晚到台北陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇車隊掃街並接受媒體聯訪。

被問到是否將來要接棒盧秀燕，但也擋到江啟臣競選，王育敏說她和江啟臣是好朋友，而她今晚正式回覆媒體，她專心扮演副市長角色，沒有考慮選舉問題，而今天就是全力幫王鴻薇輔選。

王育敏說，這次要選的是立委，她擔任過兩屆立委，知道王鴻薇最有問政能力，所以今晚要拜託台北市的好朋友讓王鴻薇進到立院，相信以她的能力和專業，絕對可以扮演稱職的國會議員角色，王鴻薇在專業度和問政能力都是第一名。

王鴻薇說，她很感謝王育敏在台中忙完公務後趕到台北替她輔選，她今天是特地邀請王育敏來站台，因為很多人說她們很像，常把她們搞混。