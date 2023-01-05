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新竹棒球場廢棄物有如「癌細胞」 棒界人士感嘆不該如此

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新竹市不辦WBC熱身賽了！ 立委：前市長林智堅責無旁貸

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
新竹市長高虹安（中）今天揭露新竹棒球場有疑似偷工減料重大問題，記者會後隨即趕赴棒球場，發現是施工廠商工地主任移除廢電線。圖／市府提供
新竹市長高虹安（中）今天揭露新竹棒球場有疑似偷工減料重大問題，記者會後隨即趕赴棒球場，發現是施工廠商工地主任移除廢電線。圖／市府提供

新竹棒球場斥資12億元改建，甫上任的新竹市長高虹安今開記者會揭152項缺失，指猶如「廢土掩埋場」，並宣布今年新竹不舉辦WBC世界經典賽熱身賽了。同黨立委陳琬惠、邱臣遠表示支持，以安全為原則。

陳琬惠表示，支持高市長先釐清相關問題，比方內容是否合規、廠商是否都照合約和規定運作等，市府是督責單位，當時的市政府有沒有依法督導廠商按照合約執行？中間是否有任何疏漏，若有疏漏市府應給指正，那廠商有無照指證來走？支持高市長釐清這些問題。

邱臣遠指，「難道這就是過去五星市長的施政品質嗎？」新竹棒球場的事情全民關注，從去年發現問題改善到現在，還是被新的市府團隊揪出高達152項缺失，尤其現在又挖出埋藏廢棄物，「非常誇張」，前新竹市府確實有很多缺失，林智堅前市長責無旁貸。

邱臣遠表示，政府對公共工程的責任，難道只有負責發包嗎？還是能力不足或人謀不臧？他將要求公共工程委員會徹查，到底哪些工程採購品管過程出了哪些問題？政府在工程的採購能力跟稽核還有驗收能力是否符合標準？不排除請監察院啟動相關調查，釐清其中有無「貓膩」。

邱臣遠說，新竹市民和全國球迷都非常期待ＷＢＣ熱身賽在新竹舉辦，新市府團隊發現偷工減料違法情形後，認為品質無法符合要求，確定不辦，對市民來說是遺憾，但他認為依照安全原則為考量，這是必要的，呼籲檢調從速從嚴、毋枉毋縱，確實追究相關人員和法律責任。

民眾黨立委陳琬惠。記者曾原信／攝影
民眾黨立委陳琬惠。記者曾原信／攝影
民眾黨立委邱臣遠。聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。聯合報系資料照

邱臣遠 林智堅 新竹市立棒球場 經典賽 高虹安

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