聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 衛福部長回應了
立法院正審查今年度中央政府總預算案，國民黨團總召曾銘宗表示，高端公司因涉內線交易遭檢調調查，但衛福部長薛瑞元之前抹黑國民黨團「打高端是做空股票」，國民黨團正式聲明，如果薛瑞元不為此公開向國民黨團道歉，就拒審衛福部預算。
衛福部長薛瑞元表示，衛福部預算審查應是依程序處理，至於國民黨團要求道歉，薛說，如果該道歉就會道歉，「這部分會再看看」。
國民黨立法院黨團今表示，今年度政府總預算高達2.71兆，但第十屆行政院官員為歷來最荒謬，包括國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及食藥署長吳秀梅都有施政及不適任問題，提案刪除六人特別費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言