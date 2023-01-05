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曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 薛瑞元回應了

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曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 衛福部長回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

立法院正審查今年度中央政府總預算案，國民黨團總召曾銘宗表示，高端公司因涉內線交易遭檢調調查，但衛福部薛瑞元之前抹黑國民黨團「打高端是做空股票」，國民黨團正式聲明，如果薛瑞元不為此公開向國民黨團道歉，就拒審衛福部預算。

衛福部長薛瑞元表示，衛福部預算審查應是依程序處理，至於國民黨團要求道歉，薛說，如果該道歉就會道歉，「這部分會再看看」。

國民黨立法院黨團今表示，今年度政府總預算高達2.71兆，但第十屆行政院官員為歷來最荒謬，包括國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及食藥署長吳秀梅都有施政及不適任問題，提案刪除六人特別費。

國民黨 衛福部 薛瑞元 高端

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