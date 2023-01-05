新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

新竹棒球場因場地缺失，今（5）日確定不會舉辦WBC世界經典賽官辦熱身賽，新竹市長高虹安開記者會，揭露工程疑有「偷工減料」重大問題，要送檢調查辦。而民進黨前桃園市議員王浩宇稱，地下15公分有任何東西很正常，臉書馬上被網友灌爆，於是急刪文改口。

高虹安表示，原本是要配合美國大聯盟進行土壤採樣，未料最後卻是挖到廢土、石頭、磚頭、電線等廢棄物「越看心越慌」，甚至有廠商到現場抽走電線疑似「滅證」。

王浩宇於臉書發文寫道，「地下15公分？所有都市設施地下15至20公分，都有可能有各種這類東西好嗎？」，話一出就引眾怒，PTT鄉民也開酸「我們綠營側翼出來講了」、「有位著名覺醒青年發聲了」。

民進黨前桃園市議員王浩宇失言急刪文，仍被網友備份瘋傳。圖／取自PTT

隨後，王浩宇急刪文改口，「但剛剛了解，球場的規範與道路不同，土層需達約兩倍的28公分，如果雜物是出現在淺層，就不符合施工規範」。但10分鐘內又嗆「我確實經驗不足，只有監督道路鋪設沒有監督過運動場鋪設的經驗，不知道兩者規範不同。但我不懂錯了會立刻說明，不會像高虹安一樣違法還硬凹」。

網友紛紛留言「你罵到我們的智堅（新竹前市長林智堅）了，硬凹的部分」、「你跟高虹安等級不同~不要硬比」，還有人笑說「看到浩宇哥翻車，一整天的心情都好起來了」。