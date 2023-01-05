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「蛋蛋的哀傷愁上加愁」民間3苦官員聽不見 民眾黨籲政府扛責

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）。圖／全家便利商店提供

兩家超商龍頭接連宣布茶葉蛋漲價，一顆茶葉蛋賣13元；民眾黨團今指台灣「蛋蛋的哀傷愁上加愁」籲政府應扛起穩定蛋價、解決蛋荒的責任。

民眾黨團今在臉書發文，指蛋價自2021年10月至2022年10月，每台斤零售價從32.7元漲到55元，漲幅高達68.2%，同時全台有433萬隻老雞苦撐，另有進口種雞等待長大，「茶葉蛋小確幸回不去了」。

民眾黨團指，日前民眾熱議日本收入比台灣高，蛋價卻較低，農委會主委陳吉仲急著上臉書辯解「米、肉、菜比日本便宜」，批「民進黨一路走來始終如一」，憑藉轉移焦點、平價專區、撒幣補貼，再精神喊話開空頭支票，「民眾的痛苦、雞農的無助、攤商的憂慮，官員通通聽不見」。

民眾黨團斥，真實的民生困境每天都在上演，政府卻連基本物資都無法穩定，呼籲應加速進口種雞，輔導改善雞場飼養模式，提升蛋雞產蛋率，積極監管禽流感疫情，才能抑制蛋價飆漲，讓蛋荒不再成為過年前的必經之痛。

茶葉蛋。聯合報系資料照
茶葉蛋。聯合報系資料照

茶葉蛋 民眾黨 民進黨

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