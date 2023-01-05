「蛋蛋的哀傷愁上加愁」民間3苦官員聽不見 民眾黨籲政府扛責

兩家超商龍頭接連宣布茶葉蛋漲價，一顆茶葉蛋賣13元；民眾黨團今指台灣「蛋蛋的哀傷愁上加愁」籲政府應扛起穩定蛋價、解決蛋荒的責任。

民眾黨團今在臉書發文，指蛋價自2021年10月至2022年10月，每台斤零售價從32.7元漲到55元，漲幅高達68.2%，同時全台有433萬隻老雞苦撐，另有進口種雞等待長大，「茶葉蛋小確幸回不去了」。

民眾黨團指，日前民眾熱議日本收入比台灣高，蛋價卻較低，農委會主委陳吉仲急著上臉書辯解「米、肉、菜比日本便宜」，批「民進黨一路走來始終如一」，憑藉轉移焦點、平價專區、撒幣補貼，再精神喊話開空頭支票，「民眾的痛苦、雞農的無助、攤商的憂慮，官員通通聽不見」。