國發基金投資東貝、如興虧損嚴重 監院糾正國發會

國發基金投資東貝、如興公司虧損嚴重，監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍表示，國發基金投資如興公司案，委外盡職調查未詳查被收購標的，以及對於東貝公司投資後管理不力，通過糾正國發會。

三位監委表示，國發基金投資東貝、如興2家上市公司，不是股票下市、就是股價腰斬，虧損嚴重。國發基金就如興公司申請投資新台幣十四點八八億元案，委外進行財務、稅務、法務等盡職調查及企業價值評鑑，並未依決議詳予調查，及評鑑被收購標的玖地集團，仍逕予驗收付款，又忽視外聘專家學者警示意見。

三位監委指出，國發基金委託資誠聯合會計師事務所進行的盡職調查，已揭露東貝公司財務問題，卻未在投資後列為重點管理項目，採取適當因應措施；且遲未發現東貝公司私募資金用於償還銀行借款，不符營運計畫書的資金用途，違反國發基金管理會決議及公司承諾。後來對東貝公司在董事會，以臨時提案更換簽證會計師或臨時召開董事會推舉代理董事長，國發基金都未及於會前簽核相關意見，足見管理顯有不力，有重大違失。

三位監委表示，如興、東貝公司等綜合評估報告內容，僅彙整外部學者專家審查意見、委託專業機構盡職調查及企業價值評鑑相關資料，且多為「待觀察」、「尚有強化空間」等含糊不清的意見，未對相關質疑再詳加查明，難謂具實質評估功能及參考價值。綜上所述，國發會難辭其咎。