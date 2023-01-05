新竹棒球場挖出磚頭電線 藍委點名林智堅：出來面對

新竹棒球場日前因斥資12億改建仍有諸多缺失，引起各方質疑，而新竹市長高虹安揭露棒球場淺層土壤挖到磚頭、廢棄電線等，宣布放棄爭取世界棒球經典賽熱身賽。國民黨立委洪孟楷今在臉書發文批評，新竹市前市長林智堅該負最大責任，「出來打球（面對）」。

洪孟楷文中指出，新竹市立棒球場花了12億天價原地重建，就已被人懷疑中間有人謀不臧，如今傳出底下還挖出廢棄磚頭、電線等奇怪物品，「難道是把球場當成是土方廢棄掩埋場在使用？」

洪孟楷批評，現在土方廢棄物清理有一定程序，而如有人利用球場施工的過程，把其他地方的土方傾倒在球場，仗著關係良好、或是球場下面沒人會去開挖，這種便宜行事，「不知道中間有多少暴利」，也代表工程過程中，行政方根本沒有監管，才會發生離譜行徑。

洪孟楷也說，這個未經過驗收就趕著開工的球場，除讓蔡英文總統與林智堅當時來剪綵拍照打卡以外，就是造成職棒球員受傷，呼籲對於球場問題的咎責，務必繼續追查。

洪孟楷強調，新竹「球場門」是傷害全台灣棒球迷的心中之痛，林智堅及當時在位的新竹市府官員別以為現在沒責任，應「出來打球（面對）」，他也質疑12億公帑不只浪費，背後是否有更多龐大利益？要求好好調查，經手的行政官員「一個都別想逃過」。