林智堅論文門 立委蔡易餘嘆把知識分子當白痴讓年輕人看不起

民進黨在九合一選舉大敗，黨內檢討聲浪不斷，其中被前新竹市長林智堅論文門事件，被點名是敗選因素之一。民進黨立委蔡易餘今天接受網路節目訪問表示，事發第一時間他在黨團群組討論，認為不要跟台大直接硬撞，結果這件事情導致我們把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。

針對林智堅論文門事件未在第一時間認錯，蔡易餘表示，當時他有在黨團群組提出看法，認為不該直接跟台大硬撞，沒想到內容被流出去；這次敗選另外一個問題就是同溫層，側翼過於兇猛，也導致想提出建議的人被當作敵人打。

蔡易餘透露，事發之後有傳訊息給柯建銘、何佩珊、鄭運鵬等人談論文事件，但他們對論文都很有信心，而這件事情導致我們把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。

蔡易餘表示，「為何民進黨變一言堂？這樣很不好，因為每件事大家都有自己看法，不過出發點都是為了民進黨好，也是想為年底選戰開創新道路。」他指出，加上後來側翼網軍開始主導議題，導致綠營大軍也跟進去撞一些不重要的事。

蔡易餘認為，民進黨要檢討的問題是，在臉書上遇到不同聲音時不該去轟炸，而自己就是被炸過，所以決定不吵，但後來選舉輸掉，就是要面對檢討，把事情攤開來講。

蔡易餘感嘆，民進黨的大鳴大放不見了，這點很可惜，且民進黨過去是由下而上的政黨，不能執政後讓人覺得草根性就消失，並且應要傾聽基層聲音而不是高層。