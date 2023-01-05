賴清德14日回台南座談 綠委：多事之秋期待他鼓舞士氣

副總統賴清德競選民進黨黨主席巡迴舉辦政見發表會，1月14日晚上7點將在台南舉辦最後壓軸政見發表會，民進黨議員蔡筱薇說，初步選定在東區關帝廳，但也還在尋找適合場地中，必須考量到維安，賴副總統方面只要求不要搭舞台，要和黨員平坐聽取心聲。

綠營立委指出，賴副總統參選黨主席巡迴各縣市座談，14日安排回台南是按時程排定的行程 ，和最近發生事情沒有關係，但不否認台南正值多事之秋，期待賴清德可以帶動基層士氣，提高黨主席投票率，投票率高代表的是基層黨員對民進黨的向心力，上次黨主席補選卓榮泰得票率16%。

從爆發88槍擊案、瀘碴案民進黨前中執委郭再欽被起訴、太陽光電利益紛爭及檢調偵辦正副議長黑金疑雲等，綠營人士認為，正副議長選舉變成這樣是有點意外，也重創台南形象，也引起民進黨基層支持者焦慮，賴清德回台南，相信很多黨員都有話要說，也想聽賴清德怎麼說。

蔡筱薇說，地方協助尋找適合場地，還在做最後的敲定中，因台南市自治條例規定，活動中心不得做為政治活動使用，不能借用活動中心，還要兼顧維安，確定後就會公布。