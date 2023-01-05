快訊

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

XBB.1.5最強傳染魔王成美國主流病毒 具閃避疫苗、體內抗體本領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德14日回台南座談 綠委：多事之秋期待他鼓舞士氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
參選民進黨主席的副總統賴清德預定14日回台南舉辦最後一場政見會。記者吳淑玲／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德預定14日回台南舉辦最後一場政見會。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清德競選民進黨黨主席巡迴舉辦政見發表會，1月14日晚上7點將在台南舉辦最後壓軸政見發表會，民進黨議員蔡筱薇說，初步選定在東區關帝廳，但也還在尋找適合場地中，必須考量到維安，賴副總統方面只要求不要搭舞台，要和黨員平坐聽取心聲。

綠營立委指出，賴副總統參選黨主席巡迴各縣市座談，14日安排回台南是按時程排定的行程 ，和最近發生事情沒有關係，但不否認台南正值多事之秋，期待賴清德可以帶動基層士氣，提高黨主席投票率，投票率高代表的是基層黨員對民進黨的向心力，上次黨主席補選卓榮泰得票率16%。

從爆發88槍擊案、瀘碴案民進黨前中執委郭再欽被起訴、太陽光電利益紛爭及檢調偵辦正副議長黑金疑雲等，綠營人士認為，正副議長選舉變成這樣是有點意外，也重創台南形象，也引起民進黨基層支持者焦慮，賴清德回台南，相信很多黨員都有話要說，也想聽賴清德怎麼說。

蔡筱薇說，地方協助尋找適合場地，還在做最後的敲定中，因台南市自治條例規定，活動中心不得做為政治活動使用，不能借用活動中心，還要兼顧維安，確定後就會公布。

台南 民進黨 賴清德

延伸閱讀

南投立委補選 蔡培慧籌組各鄉鎮組織加強陸戰實力

台南正副議長涉賄 陳其邁重申徹查並祭以嚴厲處分

副閣揆時稅收短徵創新高？朱立倫：民進黨連算術都不行

民進黨輕「巴兩下」就好？王鴻薇：民進黨已重度昏迷

相關新聞

藍委點名六位不適任官員 食藥署署長吳秀梅回應了

立法院正審查112年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團今表示，總預算高達2.71兆，但第十屆行政院官員為歷來最荒謬，食...

東貝、如興案 監院糾正國發會

國發基金投資東貝、如興公司虧損嚴重，監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍表示，國發基金投資如興公司案，委外盡職調查未詳查被收購...

新竹棒球場挖出磚頭電線 藍委點名林智堅：出來面對

新竹棒球場日前因斥資12億改建仍有諸多缺失，引起各方質疑，而新竹市長高虹安揭露棒球場淺層土壤挖到磚頭、廢棄電線等，宣布放...

林智堅論文門 立委蔡易餘嘆把知識分子當白痴讓年輕人看不起

民進黨在九合一選舉大敗，黨內檢討聲浪不斷，其中被前新竹市長林智堅論文門事件，被點名是敗選因素之一。民進黨立委蔡易餘今天接...

賴清德14日回台南座談 綠委：多事之秋期待他鼓舞士氣

副總統賴清德競選民進黨黨主席巡迴舉辦政見發表會，1月14日晚上7點將在台南舉辦最後壓軸政見發表會，民進黨議員蔡筱薇說，初...

「一定要選邊站」 北約前秘書長：北約國家可助台軍事訓練及軍演

北約（NATO）前秘書長拉斯穆森來台訪問，他也是前丹麥總理及現任「民主聯盟基金會」主席。拉斯穆森今在外交部記者會上受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。