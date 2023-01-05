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藍委點名六位不適任官員 食藥署署長吳秀梅回應了

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署署長吳秀梅表示，尊重立法委員們的發言。記者陳正興／攝影
食藥署署長吳秀梅表示，尊重立法委員們的發言。記者陳正興／攝影

立法院正審查112年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團今表示，總預算高達2.71兆，但第十屆行政院官員為歷來最荒謬，食藥署長吳秀梅也被點名，施政及不適任問題，提案刪除首長特別費。對此，吳秀梅今回應，尊重委員評論，相關事件相信各界都清楚事發經過，她沒有評論。

國民黨立院黨團今舉行記者會，點名國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及吳秀梅等行政首長，有施政及不適任問題。

吳秀梅更被指控是「罄竹難書」，農產申報時把鳳梨變水餃，有政治操作而毫無專業 ，讓廠商蒙受損失，對於這些人都提案，刪除首長特別費。

對此，吳秀梅回應，尊重立法委員們的批評，對於被指控的情事，相信各界都清楚事發的經過、順序，對委員們的發言沒有評論；至於，首長特別費若被刪除，是否會讓施政更加困難？吳秀梅則說，從沒預想過這樣的事情，尊重立法委員們的決定。

吳秀梅 特別費 立法院

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