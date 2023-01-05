各國對陸重啟邊境管制 國際航空運輸協會：無效措施

中國大陸去年底放寬長達3年的「清零」政策，疫情快速升溫，隨著大陸邊境解封，不少國家紛紛對於大陸公民入境設下管制措施，也對疫後國際航空業復甦埋下變數。全球約有300家航空公司加入的國際航空運輸協會（IATA）對此表示，從過去3年經驗來看，針對旅行方式設置障礙無助於降低感染的快速傳播，對於各國再次倉促恢復被證明無效的「膝反射式」措施令人感到非常失望。

陸方去年底宣布，將於今年1月8日起重開國門，除了取消入境的全員核酸檢測和集中隔離外，同時也將有序恢復辦理大陸公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，這也是大陸從2020年3月以來，首次開放邊境。

不過，隨著大陸在放棄清零後境內疫情快速升溫，目前早已全面解封的各國紛紛針對陸籍入境旅客祭出相關邊境措施，包括美國、日本、印度等國家宣布開始對來自中國大陸的旅客實施入境限制，英國、南韓、以色列等也相繼宣布對陸籍旅客實施新的檢測措施，且國家持續增加中。台灣雖然迄今仍未開放陸籍旅客入境，也從今年元旦起針對大陸來台航班入境旅客實施唾液篩檢，

自從2020年初新冠疫情興起，國際航空業遭到嚴峻打擊，客運呈現雪崩式下滑，不少航空公司因此倒閉或被迫大量裁員，我航空業者華航及長榮則是靠著貨運彌補客運損失，經歷長期一年多的航空寒冬，去年各國陸續解封，讓航空業逐漸恢復生機。

IATA上月於瑞士日內亞舉行全球航空運輸年會，成立於1945年的IATA每年都會固定於年底舉辦年會，除了報告當年度疫情動態，也展望來年的產業趨勢。但過去兩年因疫情停辦，這場睽違兩年的全球媒體年會，吸引多國媒體參與，關注疫後航空業的前景。

雖然國際航空業如今似乎看似熱絡，但IATA理事長威利．渥爾什（Willie Walsh）在會中表示，雖然各國航空業已逐步恢復載客率，但預計要到2024年恢復疫情前的水準。但如今隨著各國再次對做為世界第二大經濟體的中國大陸祭出邊境管制，也讓航空業的復甦力道增添變數。

對於各國對於中國大陸旅客重啟邊境管制，讓IATA感到憂心。威利．沃爾什表示，一些國家對來自中國大陸的入境者實施新冠病毒強制性檢測和相關措施—儘管病毒已經在這些國家境內廣泛傳播。他認為，看到這種倉促恢復在過去三年內被證明無效的「膝反射式」的措施令人非常失望。

威利．渥爾什也說，從目前針對Omicron變種病毒進行的各種研究可以得出結論，實施旅行限制對感染高峰的傳播並沒有影響，「最多就是將高峰期推遲了幾天」。他更表示，如果世界任何地方出現新的變種病毒，都會出現同樣的情況。

威利．沃爾什說，這也就是為何各國應聽取包括世界衛生組織在內的專家的建議—反對旅行的限制，因為歷經了3年，我們已經擁有管理新冠病毒的工具，無需採取破壞國際聯繫、損害經濟和破壞就業的無效措施，最後他說，「政府的決策必須基於『科學事實』而不是『科學政治』」。

IATA是一個由世界各國航空公司所組成的大型國際組織。IATA在全球擁有大約300家成員航空公司，其定期國際航班客運量占全球約83%。