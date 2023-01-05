「一定要選邊站」 北約前秘書長：北約國家可助台軍事訓練及軍演

北約（NATO）前秘書長拉斯穆森來台訪問，他也是前丹麥總理及現任「民主聯盟基金會」主席。拉斯穆森今在外交部記者會上受訪表示，為幫助台灣應對中國威權威脅，北約及盟國可以幫助台灣在歐洲進行軍事訓練或軍演，而若台海真的開戰，北約也應給台灣軍事援助，確保台灣能保護自己，並聯合歐洲國家對中國進行經濟制裁。

拉斯穆森表示，俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭後，全世界自由民主國家應團結，抵制威權國家，而台灣也和烏克蘭類似，都是民主較小的國家，被大的威權鄰國威脅，歐洲國家和美國等自由世界應確保烏克蘭勝利，藉此嚇阻中國不要重蹈覆轍、想要入侵台灣。

被問到北約應在台海扮演何種角色，拉斯穆森回應表示，雖然他不認為北約應在台海戰爭中成為行為者，但若戰事爆發，北約以戰略清晰取代戰略模糊，應送台灣必要軍事援助，並確保讓中國知道，一但侵略，會受到歐洲等民主國家的經濟制裁。

拉斯穆森也說，現在北約及其同盟可能和台灣合作的地方有幾個，一個是可以在歐洲土地上幫助台灣一起軍事訓練或軍演，另外則是在網路安全上強化合作，交流知識、經驗和情報，或合作使用高科技的軍事系統或軍事設備。

拉斯穆森分析，他認為全球對台海的關注還不夠，許多國家仍太天真，低估獨裁威權的野心殘暴，他知道歐洲有人仍認為歐洲應保持中立，當美、中之間的調停者。

但他認為現在是民主對抗威權，沒辦法保持中立，「一定要選邊站」，因為姑息獨裁者不會帶來和平，只會更多衝突，民主陣營應形成民主聯盟，確保以規則為基礎的國際秩序，確保民主台灣。

拉斯穆森也說，至少現在歐洲心態已改變，過去歐洲認為安全依靠美國、便宜貨物靠中國、便宜天然氣仰賴俄羅斯，但俄烏戰爭開打後，這個歐洲基礎已經沒用，未來歐洲不會仰賴中國供應鏈。

例如現在檢討現行供應鏈，很多歐洲企業把焦點轉移到亞洲國家或北美，因為跟獨裁者靠太近行不通，如選中國陣營的話風險就相對高，歐洲人要意識到，「這就是我們的未來」。