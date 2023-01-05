快訊

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

侯友宜誇「郭台銘、盧秀燕」未提朱 朱立倫：我是總教練

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨主席朱立倫(右)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街。記者徐偉真／攝影
國民黨主席朱立倫(右)今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街。記者徐偉真／攝影

2024總統大選，國民黨內傳出「侯郭配」、「侯盧配」、「侯朱配」，新北市長侯友宜被問到時卻未提國民黨主席朱立倫。朱立倫今天說自己是總教練，現在最重要的是把台北和南投的立委補選延長賽打好最重要。

朱立倫今天上午陪國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇車隊掃街，出發前接受媒體訪問。

侯友宜昨天受訪時誇獎鴻海創辦人郭台銘是台灣產業領袖人物，也誇台中市長盧秀燕在台中市表現傑出，但未提到朱立倫，引發外界聯想，侯今天才補說朱立倫是優秀人才。

朱立倫說，自己是總教練，他一直強調現在大家努力的就是補選，他拜託大家1月8日都要出來投票支持王鴻薇，而黨內最強母雞侯友宜和盧秀燕都有幫王鴻薇站台，3月4日還有南投立委補選，全黨要全力以赴，先把正在面臨的挑戰、延長賽打好。

中廣董事長趙少康日前點名朱立倫若「卡侯」、「卡郭」就是自私自利，朱立倫說，全黨要團結一致，他現在最重要的工作就是台北和南投立委補選都當選，他也拜託黨內最強母雞、各縣市長、媒體人多幫王鴻薇與國民黨南投立委候選人林明溱。

朱立倫 侯友宜 盧秀燕 郭台銘 立委補選 王鴻薇 國民黨

延伸閱讀

「侯朱配」有可能？侯友宜：朱立倫是優秀的人才

外界好奇「強國」是指誰？侯友宜回應了

綠議員批不敢來議會報告預算 侯友宜：已報告過有錄影可證

侯友宜：台灣是追求普世價值民主國家

相關新聞

祭祀公業派下員重男輕女、以夫為尊？ 憲法法庭13日宣判

祭祀公業條例規定施行前已存在的祭祀公業，派下員為設立人及其男系子孫，出嫁的女兒無資格，有民眾認為這違反憲法平等權、結社權...

侯友宜誇郭、盧未提朱 朱立倫：我是總教練

2024總統大選，國民黨內傳出「侯郭配」、「侯盧配」、「侯朱配」，新北市長侯友宜被問到時卻未提國民黨主席朱立倫。朱立倫今...

內閣改組以拖待變？ 民眾難見新氣象

蔡總統在黨內無法貫徹權力，反而讓蘇貞昌愈坐愈穩？總統蔡英文在九合一敗選後辭去黨主席，還在年底開記者會給媒體問到飽，但內閣遲遲不改組，讓民眾希望落空...

【重磅快評】新竹棒球場會是蔡政府的政績埋葬場？

新竹市政府今天舉行新竹市立棒球場場勘記者會，市長高虹安表示因兩次場勘發現有球場易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難...

南投立委補選 蔡培慧籌組各鄉鎮組織加強陸戰實力

南投縣立委第二選區補選，民進黨提名前立委蔡培慧參選。蔡培慧在南投縣長選舉失利，她記取選戰經驗教訓，鄉鎮缺乏系統組織，導致...

前北約秘書長建議NATO與台合作訓練、聯合軍演

前北約（NATO）秘書長拉斯穆森今天表示，他認為北約在台海衝突不會扮演直接參戰的行動者，但可供應台灣武器，並與台灣在歐洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。