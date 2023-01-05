侯友宜誇「郭台銘、盧秀燕」未提朱 朱立倫：我是總教練

2024總統大選，國民黨內傳出「侯郭配」、「侯盧配」、「侯朱配」，新北市長侯友宜被問到時卻未提國民黨主席朱立倫。朱立倫今天說自己是總教練，現在最重要的是把台北和南投的立委補選延長賽打好最重要。

朱立倫今天上午陪國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇車隊掃街，出發前接受媒體訪問。

侯友宜昨天受訪時誇獎鴻海創辦人郭台銘是台灣產業領袖人物，也誇台中市長盧秀燕在台中市表現傑出，但未提到朱立倫，引發外界聯想，侯今天才補說朱立倫是優秀人才。

朱立倫說，自己是總教練，他一直強調現在大家努力的就是補選，他拜託大家1月8日都要出來投票支持王鴻薇，而黨內最強母雞侯友宜和盧秀燕都有幫王鴻薇站台，3月4日還有南投立委補選，全黨要全力以赴，先把正在面臨的挑戰、延長賽打好。

中廣董事長趙少康日前點名朱立倫若「卡侯」、「卡郭」就是自私自利，朱立倫說，全黨要團結一致，他現在最重要的工作就是台北和南投立委補選都當選，他也拜託黨內最強母雞、各縣市長、媒體人多幫王鴻薇與國民黨南投立委候選人林明溱。