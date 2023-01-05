內閣改組以拖待變？ 民眾難見新氣象

蔡總統在黨內無法貫徹權力，反而讓蘇貞昌愈坐愈穩？總統蔡英文在九合一敗選後辭去黨主席，還在年底開記者會給媒體問到飽，但內閣遲遲不改組，讓民眾希望落空。如今，蘇貞昌不僅發影片宣傳自己政績，還有代理主席陳其邁與台南市長黃偉哲背書支持留任，儘管蔡總統請大家等候她報告內閣人事，只是讓民眾耳目一新的時機，似乎正一步步流失。

蘇揆強勢自我宣傳

蔡總統在2022年11月26日選舉失利後辭去民進黨主席，甚至還在宣布兵役延長的記者會、元旦記者會都讓媒體提問，希望對外展現蔡政府「謙卑」、「傾聽民意」的誠意，但遇到內閣改組問題時，蔡總統卻又遲疑的說，需要等到立法院會期完後才會跟外界報告，如此不斷拖延，不免引發外界聯想。

其中，被外界高度點名要下台的行政院長蘇貞昌，卻不斷展現留任的決心。包括被外界問到何時請辭，蘇貞昌說閣揆去留是由總統決定。此外，蘇貞昌還在新年第1天模仿抖音的拍攝風格，拍了宣傳自己任內政績的影片，似乎強調閣揆仍非他莫屬，也忘了禁抖音的政策。

民間總辭呼聲高

最近連民進黨代理主席陳其邁與台南市長黃偉哲都公開支持蘇貞昌留任。但在野黨如國民黨吳怡玎、民眾黨邱臣遠等，執政黨立委如高嘉瑜等人要求蘇貞昌請辭的呼聲也不斷；日本政治學者小笠原欣幸認為蔡政府在敗選後慰留蘇是錯誤決定，2024必敗外，根據台灣民意基金會先前公布的民調顯示，更有高達5成的民眾認為內閣應總辭。

過去媒體都稱蘇貞昌是幫蔡總統擋子彈最好用的人，如今卻在蔡總統說超徵的稅收優先協助高風險的國人與產業時，蘇揆卻率先說1800億要用來全民共享發現金，總統府隨後才證實。過去都是行政院跟著總統府發聲明，現在卻是主客易位，顯見蘇揆留任之心。

拖太久愈難下手

確實，由於總預算尚未處理完，行政院長還需主持政務，只是這段空窗期也讓蘇貞昌對閣揆之位更加執著，蔡總統雖沒斷然說不換人，一般也認為內閣人事會在總預算處理完後討論。只是，在這段空窗期間，已有留任蘇揆的聲音響起，未來可能更烈。如果蔡總統現在不動作，隨著愈來愈靠近年底選舉，這顆燙手山芋只會更難處理。

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