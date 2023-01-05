【重磅快評】新竹棒球場會是蔡政府的政績埋葬場？

新竹市政府今天舉行新竹市立棒球場場勘記者會，市長高虹安表示因兩次場勘發現有球場易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。對一些執著於藍白綠口水戰的人來說，這或許只是「土城望安」或「土城探堅」的拔河賽；但拉高高度來看，新竹棒球場已愈來愈有可能成為蔡政府所謂政績的埋葬場。

新竹棒球場從最初不到四億元預算到完工時追加到十二億元，雖然誇張到只能以神通廣大來形容，但若真能蓋出一座高品質球場，以台灣公共工程習以為常的追加預算事例加上人民易於健忘的特質，很大概率會隨著時間流逝而船過水無痕；將新竹棒球場視為執政重要政績的前市長林志堅，也依舊能夠續披戴五星市長光環。

但對新竹市前市府乃至蔡政府來說，壞就壞在，新竹棒球場因為場地品質太爛導致球員受傷，而一舉成為全國矚目焦點；如今又因場地之下埋藏廢棄物，讓原可藉由舉辦WBC官辦熱身賽將新竹甚至台灣一舉推向世界的美夢破碎，甚而可能成為台灣之恥，也讓人民更為看清，打著愛台灣旗號卻反而害台灣的政黨、政客嘴臉。

不要忘了，早在2017年底即定補助的新竹棒球場可是列為前瞻計劃第一號，中央補助達六億多元，補助這麼多錢卻蓋得如此「落漆」，這那裡還只是新竹市政府或林志堅一個人的責任問題，更可能是整個高達八千餘億元前瞻計畫全都「落漆」的冰山一角與突破口。去年十月國民黨立委洪孟楷揭露，前瞻計畫列管表曾把新竹棒球場整建工程下架隱藏，被抓包後再偷偷上架，如今看來，還真顯示出蔡政府當時何其諷刺的「前瞻」！

高虹安原本只是要配合美國大聯盟進行球場土壤採樣，未料卻成為對蔡政府視為執政政績重要基石的「驚天一挖」，也更加坐實人民對於蔡政府為何非得要處心積慮拉下高虹安的猜測。隨著廢土、石頭、磚頭、電線等廢棄物的「出土」，可以想見，未來人民要求「遍地開挖弊案」勢將形成風潮。