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南投立委補選 蔡培慧籌組各鄉鎮組織加強陸戰實力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧縣長選舉結束後，仍到各鄉鎮謝票一個月，參與地方活動，瞭解基層需求。圖／蔡培慧提供
蔡培慧縣長選舉結束後，仍到各鄉鎮謝票一個月，參與地方活動，瞭解基層需求。圖／蔡培慧提供

南投縣立委第二選區補選，民進黨提名前立委蔡培慧參選。蔡培慧在南投縣長選舉失利，她記取選戰經驗教訓，鄉鎮缺乏系統組織，導致無法凝聚民進黨支持者，蔡培慧團隊將加強各鄉鎮經營，陸戰、空戰並進，拿下濁水線這席立委。

蔡培慧去年縣長選舉失利後，沒有參與補選立委計畫，但她安排一個月的感恩謝票行程，持續到各鄉鎮謝票，感謝選民支持。上月22日賴清德到南投舉辦黨主席選舉政見說明會，與蔡培慧當面溝通。蔡培慧說，賴清德副總統的鼓勵打氣，給她很大勇氣和力量。

民進黨中央確定徵召蔡培慧參加立委補選後，蔡培慧找回競選團隊重新討論，蔡培慧認為，縣長選舉期間雖然總統、副總統、行政院長多次南投站台輔選，但南投幅員大，光靠「空軍」宣傳還不夠，選民更看重政策和自身的直接關係，加上各鄉鎮缺乏組織領導，民眾並不清楚政策和政見。

蔡培慧團隊認為，林明溱在濁水線經營數十年，立委補選是一場硬戰，但許多支持者也表達求新求變，將利用這段時間收集對政策的看法。民進黨主席選舉將在15日舉行，等賴清德當選主席後，黨中央會有更具體的輔選計畫，蔡培慧希望做好地方與中央橋梁，為南投爭取更多建設。

蔡培慧 南投 立委補選

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