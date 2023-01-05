外界好奇「強國」是指誰？侯友宜回應了

新北市長侯友宜日前表示中華民國不是強國的棋子，外界好奇「強國」指的是否為美國？侯友宜今表示，台灣位居關鍵地位，有責任以和平方式來面對詭譎的國際情勢，最重要的還是台灣內部要不分你我，團結一致，凝聚向心力。

侯友宜上午參加2023癸卯兔年春聯福袋活動時受訪，他說，台灣位居國際關鍵的地理位置，又是經濟產業鏈最重要的供應地，所以台灣有責任在台海穩定、東亞的局勢下，以最和平的方式來面對詭譎的國際情勢。當然台灣最重要還是在內部，內部應不分你我、族群、黨派，好好的愛這塊土地，凝聚所有向心力，讓台灣在這樣局勢下，和平、穩定、繁榮，永續的走下去。

至於台灣要如何面對現今美中對抗的局面，站在什麼立場？侯友宜回應，台灣最重要的是團結內部的凝聚向心力，大家只有先從內部團結，才能讓中華民國變成一個和平穩定、繁榮永續的國家。台灣最重要的還是在內部，面對外面，要用一個平等、尊嚴、友善的態度，善待所有關心中華民國發展的任何國家。

侯友宜提到，民主是個普世價值，台灣就是在追求普世價值的民主的國家，這是台灣堅定不移的態度。