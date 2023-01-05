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新竹球場偷工證據高虹安送檢調 綠黨團：檢去年就分案查

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場工程出現疑似偷工減料情形，新竹市長高虹安今天開記者會說明，強調將證據移給檢調查辦。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程出現疑似偷工減料情形，新竹市長高虹安今天開記者會說明，強調將證據移給檢調查辦。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程出現疑似偷工減料情形，新竹市長高虹安今天開記者會說明，強調將證據移給檢調查辦。民進黨新竹市議會黨團對此回應，新竹地檢署早在去年就分案調查，市府全力配合，並非如高虹安所言現在才移交；國民黨議員黃美慧肯定高虹安挖出真相，也不免懷疑「廢土從何而來」，都應該查明清楚。

民進黨新竹市議會黨團今天下午1點多回應，針對新竹棒球場改善一案，高虹安今表示，會將相關證據移交地檢或政風單位。黨團強調，早在去年7月底，新竹地檢署即已分案調查，前市府均全力配合提供相關資料，並非如高虹安所言現在才移交。

民進黨新竹市議會黨團新任總召為市黨部主委、議員陳建名，他以黨團立場回應，至於施工廠商疑違反契約，民進黨黨團呼籲高市府盡速釐清責任，以利球場符合規範。

國民黨議員黃美慧去年擔任市議會新竹市立棒球場設施改善監督小組的召集人，她今天得知高虹安開記者會揭露棒球場眾多問題，表示先前在議會監督時，受限前市府「處處卡關」，同黨議員陳慶齡曾提出土壤問題，但因為無法現勘，無從得知現況。

黃美慧也認為，市府去年下半年雖然有在改善，但都沒有通知議會去了解，顯然只是做了表象的改善，存在許多內部問題沒有真正處理，而且「廢土從何而來」也啟人疑竇，監督小組曾提出要開挖，但都被市府回絕「不可以」。

黃美慧說，現在高市長打開了百寶箱，也期望高虹安不僅要查出問題、挖出真相，把真相還給市民，更要能夠改善「讓新竹球場往前走」，不要讓新竹棒球場原地踏步，未來應該要在府會通力合作的狀況下，讓棒球場可以改善到好，讓球場榮耀在國人面前，再一次帶動地方繁華榮景。

新竹市立棒球場工程出現疑似偷工減料情形，新竹市長高虹安今天開記者會說明，強調將證據移給檢調查辦。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程出現疑似偷工減料情形，新竹市長高虹安今天開記者會說明，強調將證據移給檢調查辦。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場 高虹安 民進黨

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