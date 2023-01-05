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新竹棒球場挖出廢棄物疑偷工減料 時力黨團籲究責到底

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安與副市長蔡麗清今天出示新竹棒球場挖到的廢磚、廢石。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安與副市長蔡麗清今天出示新竹棒球場挖到的廢磚、廢石。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安今天召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」，直指開挖發現有廢土、廢磚、廢電線等廢棄物，猶如「廢土掩埋場」，有偷工減料重大嫌疑。時代力量新竹市議會黨團總召、議員林彥甫說，前市府過去不肯開挖，如今真相大白，呼籲新市府追究相關責任到底。

林彥甫說，早在去年新竹市棒球場未驗收搶開打造成球員受傷的憾事，時代力量新竹市議會黨團就不斷要求市府應該進行開挖，確認土壤是否符合工程合約要求，但市府堅持不肯做，如今真相大白，廠商使用的根本是劣質土壤。

林彥甫得知市府開挖發現廢棄物等狀況，他也進一步提出三大疑問。第一，大聯盟發現的廢棄物掩埋和排水問題，市府為何沒發現，是驗收亂做，還是根本沒驗收？

第二，這次改善是市府二次挽救，卻一樣有重大瑕疵，市府要負100%責任，不能再推給球團或職棒聯盟。除了行政責任，一定要追究法律責任到底。

林彥甫也認為，第三，市府顯然無法勝任球場自行改善及驗收，要求建立讓市議會和第三方公正單位組成的監督機制，別再讓12億元的球場繼續讓新竹人和台灣人丟臉。

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