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南投立委補選 林明溱走訪鄉鎮打贏「最後一戰」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱擔任縣長期間常到偏鄉會勘，跋山涉水步履輕盈不輸年輕人。圖／本報資料照片
林明溱擔任縣長期間常到偏鄉會勘，跋山涉水步履輕盈不輸年輕人。圖／本報資料照片

南投縣立委第二選區補選，國民黨徵召前縣長林明溱，對決民進黨前立委蔡培慧。林明溱今天已經到選區拜訪老友，強調這是他「最後一戰」不會再選。他也喊話，想要爭取明年立委選舉的年輕世代，從現在就要開始努力，才能完成國民黨世代交替和年輕化目標。

南投縣立委第二選區補選是九合一選後關鍵一戰，林明溱、蔡培慧出戰都是黨中央親自操作協調，名間鄉前鄉長陳聰鑑表態將以無黨籍參選，但藍綠對決態勢已成，立委補選結果，更牽動明年總統立委大選藍綠氣勢消長。

林明溱說，國民黨只有團結才能勝選，黨中央徵召他責無旁貸，但這是他最後一戰，打完補選後，明年立委選舉他不會再選，希望想角逐明年立委席次的年輕人，現在就要開始努力備戰。

林明溱擔任集集鎮長、二屆立委、二屆縣長，在第二選區經營20多年實力雄厚，縣長8年期間，他常到各鄉鎮、偏遠部落會勘，登山甚至穿越激流都難不倒他，雖然已經72歲，但體力不輸年輕人。

確定提名後，選戰工作還未起步，林明溱這兩天已先到濁水線鄉鎮拜訪老友，他說：「縣長年紀大，但腳不能軟」他會恢復最佳狀態，打贏這最後一戰。

林明溱 國民黨 南投縣選舉 立委補選

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