批施政問題多 藍提刪六首長特別費、要求薛瑞元道歉

立法院正審查112年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團今表示，總預算高達2.71兆，但第十屆行政院官員為歷來最荒謬，包括國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及食藥署長吳秀梅都有施政及不適任問題，提案刪除六人特別費。

國民黨團總召曾銘宗表示，高端公司因涉內線交易遭檢調調查，衛福部長薛瑞元之前抹黑國民黨團「打高端是做空股票」，因此國民黨團也正式聲明，如果薛瑞元不為此公開向國民黨團道歉，就拒審衛福部預算。

國民黨立委費鴻泰指出，陳明通把學界染黑染髒，又在備詢時耍賴稱「不回答陳教授問題」，陳明通品格及人格特質不應當局長；吳釗燮任內斷交八個邦交國、發言把國家推向戰爭邊緣。

王美花則是在大阪世博中失職，花了20億公帑卻讓中華民國名字「被消失」；陳耀祥配合民進黨派系，強行通過鏡電視執照，既不專業更不獨立；陳吉仲面對農漁產品被大陸禁輸，無法解決，班班石斑跳票，向WTO申訴也都沒成案淪為大內宣。

至於吳秀梅「罄竹難書」，農產申報時把鳳梨變水餃，有政治操作而毫無專業 ，讓廠商蒙受損失，對於這些人都提案，刪除首長特別費。

賴士葆也說明，政府預算也問題多，例如稅收連兩年大幅超徵，關鍵在於營所稅、綜所稅及營業稅等的政府預算過低，才導致實徵超過許多，例如111年的營所稅，實徵大於預算2838億。

賴士葆指出，曾質詢財政部，要求提高預算的課稅收入，但財政部「打死都不肯」，最多增加一百億。

賴士葆也表示，這次預算中還有547億委辦費，就是各單位外包的費用，明明就有編制人員，但仍編高額預算，比去年度增加33％，是不是有網軍團體或小金庫？「裡面故事很多」，黨團要求對委辦費不能只照慣例統刪5%，而應至少10％。

國民黨立委謝衣鳳則針對能源及長照預算表示，光電和風電預算多，但距2025年的發電目標，顯然無法達成，要求經濟部提出專案報告；而長照政策也是每年編列大筆預算，但之前執行率都不高，也要求改進。

國民黨立委李德維表示，萬物皆漲，主張政府應補貼學子，讓低收及中低收入戶的學貸免息。曾銘宗指出，國民黨團會看緊預算，也要求政府提出能源政策及勞保年金改革方案。