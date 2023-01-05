傳辭台南副議長、改選挺李文俊？林志展：絕無私相授受
台南正副議長捲入涉賄疑雲，外傳民進黨籍副議長林志展有意辭職，副議長辦公室維持原狀未改裝、未有人員進駐，要兌現選前對國民黨前副議長李文俊的承諾，改選支持李連任，不過，林中午發聲明澄清，絕對未與李文俊私相授受，且剛上任待處理事務眾多，他認為沿用前任副議長裝修即可，無須興師動眾浪費人力、物力。
林志展聲明內容指出，關於部分媒體記者的臆測，均屬不實報導，已委請律師準備提出訴訟，有關正副議長選舉的相關事項都已進入司法程序，他絕對沒有與李文俊私相授受或有任何利益往來，請各界勿再繪聲繪影，以免增生紛擾。
林志展表示，有關副議長辦公室設備及權利相關事宜，因剛上任待處理事務眾多，且他個性較為隨和，認為直接沿用前任副議長的裝修即可，無須興師動眾浪費人力、物力。
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