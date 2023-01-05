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蔣萬安取消晨會 民眾黨團：市府流傳「公務員爽日子來了」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安市府團隊仍有副市長和首長沒有就任，民眾黨台北市議會黨團4議員上午舉行記者會，批評蔣市府給市民的不是標準配備，而是「低配」規格。記者楊正海／攝影
蔣萬安市府團隊仍有副市長和首長沒有就任，民眾黨台北市議會黨團4議員上午舉行記者會，批評蔣市府給市民的不是標準配備，而是「低配」規格。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上任後仍有首長未到任，又決定取消前市長柯文哲任內每早7點半的晨會，認為沒必要「為開而開」。對此，民眾黨北市議會黨團4議員上午舉行記者會，指巿府給巿民「低配」規格，府內還流傳 「公務員爽日子來了」，要求市府要把螺絲栓緊。

黨團總召「學姐」黃瀞瑩指出，蔣萬安團隊至今只有一位副市長，另一副市長林奕華遲至2月才上任，另外衛生局長是代理，研考會主委也要2月才就職，這一個月的空窗期，不是標準配備，等同給市民「低配版」的市政團隊。

市議員林珍羽指出，台灣燈會睽違23年回到台北市，本該是副市長林奕華的權責，蔣萬安卻「低配」對待台北市民，蔣萬安的競選口號，「無限」指的是「下限」嗎？另外，隨著疫情升溫，接下來就是春節，衛生局長卻是代理， 可以橫跨所有局處的橫向溝通嗎？

議員張志豪則爆料一段LINE對話內容，有公務員說「公務員爽日子來了」，主管早上不見人影，以前早上7點就看到局長，「反正OK啦，只是熟悉的國民黨又回來了而已」。如同爆料人所說的，熟悉的國民黨又回來了，沒有了固定晨會，這些追蹤事項何時能處理？

議員陳宥丞說，蔣萬安上任後第一周有召開晨會，但如同聊天型會議，連會議紀錄都沒有，取消晨會後，替代方案是什麼？而且沒有會議紀錄，不用列管，「難道是 3+11 國民黨版本嗎？」 而且蔣市府說，晨會開了還是有8年未解決列管案件，這根本是倒果為因，因為有在做事且持續列管，而且公開透明，才有8年列管，希望蔣栓緊螺絲，市政沒有蜜月期。

北市政府發言人羅旺哲指出，市府團隊在第一周的試運行晨會後，已經凝聚共識，以「效率」為最高指導原則，保留會議安排的彈性，形式不拘，不論是晨會或午餐會報，或任何一種形式的會議，都可以彼此交換意見。至於前任市府，雖然一再自我標榜早上7點半的晨會，但是這樣的開會方式真的有效率嗎？柯市府任內各項市政建設的推動，有符合市民的需求與期待嗎？

至於人事案，羅旺哲指出，市府一向秉持用人唯才的原則，相關人事只要一確定，就會向外界說明，請民眾黨不要干擾人事安排，對公務員造成困擾。台北市政府會持續監控疫情的發展，蔣萬安市長也請衛生局開防疫應變會議，緊盯疫情狀況，確認包括醫療物資、醫護人力等醫療量足夠。

台北市議員張志豪爆料一段LINE對話內容，市府內流傳「公務員爽日子來了」。圖／民眾黨北市議會黨團提供
台北市議員張志豪爆料一段LINE對話內容，市府內流傳「公務員爽日子來了」。圖／民眾黨北市議會黨團提供

台北市長 蔣萬安 民眾黨

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