楊志強獲釋 台南國民黨團書記長驚訝：他是破案關鍵

台南市議長副議長涉賄選案中，被指控涉居中聯絡策反議員的圓山企業總裁楊志強，昨晚被無保請回。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天說，謝龍介在電視上說得很清楚，楊志強向議員提出一千萬訴求，是關鍵的證人，是有講到對價關係的人，怎麼可以不羈押禁見？檢察官應該要努力，法官也應該知道，破案關鍵在楊志強。

蔡育輝今仍確診居家隔離，上午接受本報記者電訪時說，另一被告台南市區漁會理事長林士傑未到案，由於有槍炮彈藥管制條例的前科，讓重要關係人、被告都怕得要死，不知道會不會出什麼狀況、會不會被找麻煩。自己也怕怕的，林士傑是重要關係人，是賄選的鐵三角之一，他沒到案，檢察官應該想辦法盡速拘提、通緝他到案 ，否則很多人睡不覺不放心。