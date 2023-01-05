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楊志強獲釋 台南國民黨團書記長驚訝：他是破案關鍵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
圓山企業總裁楊志強昨晚無保請回，否認為邱莉莉奔走、向其他議員遊說把票投給邱莉莉。記者劉學聖／攝影
圓山企業總裁楊志強昨晚無保請回，否認為邱莉莉奔走、向其他議員遊說把票投給邱莉莉。記者劉學聖／攝影

台南市議長副議長涉賄選案中，被指控涉居中聯絡策反議員的圓山企業總裁楊志強，昨晚被無保請回。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天說，謝龍介在電視上說得很清楚，楊志強向議員提出一千萬訴求，是關鍵的證人，是有講到對價關係的人，怎麼可以不羈押禁見？檢察官應該要努力，法官也應該知道，破案關鍵在楊志強。

蔡育輝今仍確診居家隔離，上午接受本報記者電訪時說，另一被告台南市區漁會理事長林士傑未到案，由於有槍炮彈藥管制條例的前科，讓重要關係人、被告都怕得要死，不知道會不會出什麼狀況、會不會被找麻煩。自己也怕怕的，林士傑是重要關係人，是賄選的鐵三角之一，他沒到案，檢察官應該想辦法盡速拘提、通緝他到案 ，否則很多人睡不覺不放心。

圓山企業總裁楊志強曾任台南市議會無黨聯盟顧問團長，台南地院昨晚諭知請回，他獲釋後向媒體說明，指檢調搜到的800萬現金，是1月初公司要買1塊工業地，這些錢要當作斡旋金使用，因拿現金進進出出，放在保冷袋裡會比銀行用袋子安全些。楊志強否認為議長邱莉莉奔走、向其他議員遊說把票投給邱莉莉，他說，絕對沒有這種事，因為前議長郭信良也是他的好朋友，他不會這麼做。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝。記者吳淑玲／翻攝
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝。記者吳淑玲／翻攝

台南 議員 賄選

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