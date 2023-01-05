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副閣揆時稅收短徵創新高？朱立倫：民進黨連算術都不行

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨主席朱立倫(右)今天陪台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街。記者徐偉真／攝影
國民黨主席朱立倫(右)今天陪台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街。記者徐偉真／攝影

政府拍板每人普發6千元現金，國民黨主席朱立倫質疑金額打折扣，外界卻爆料他2009年擔任行政院副院長時年度稅收較預算數短少2538億元創新高。朱立倫今天回應說，民進黨連算術都不會，他在金融風暴年尾接副院長，隔年就創下24年來經濟成長率最高的10.8%。

朱立倫今天陪同國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇車隊掃街，出發前接受媒體訪問。

朱立倫說，民進黨連算術都搞不清楚，他是金融風暴年尾接副院長，隔年就創下24年來經濟成長率最高的10.8%。民進黨應該比一比。

副總統賴清德昨天替民進黨台北市立委補選候選人吳怡農站台時說國民黨去年選舉贏了就不在乎民意。朱立倫說，賴清德應該對著鏡子說，這是全民對民進黨的感受，民進黨選後至今還是很傲氣、不知反省，無論是對黑金、還稅於民，大家有看到民進黨的反省嗎？

朱立倫說，還稅於民這件事，王鴻薇提出三周後終於要做了，但七折八扣的結果，能不能在農曆年前發給全民？連立法院長游錫堃都說做得到，民進黨是否還要耍賴，大家可以拭目以待。

國民黨中常委蕭景田涉北巿議員賄選案，朱立倫說，國民黨一向秉持的原則就是尊重司法，現在全國對於查賄案件，都是尊重司法，無論民進黨還是國民黨，都支持司法調查到底，現在全國最關注的就是台南正副議長選舉涉賄案，結合這麼高金額的賄選案應該徹查到底。

國民黨主席朱立倫(右)今天陪台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街，兩人出發前接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
國民黨主席朱立倫(右)今天陪台北市立委補選候選人王鴻薇(左)車隊掃街，兩人出發前接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

民進黨 朱立倫 國民黨

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