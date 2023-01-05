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「侯盧配」可談？盧秀燕澄清：是談別人 跟我無涉
台中市長盧秀燕屢被外界點名，與新北市長侯友宜搭配，組成「侯盧配」參選2024總統大選，她2日於北市受訪時說，「只要對台灣好，怎樣組合都可談、可考慮」，被視為「鬆口」，不過，盧秀燕今早表示，是談別人的事，「跟我無涉」，也沒有鬆口問題。
趙少康日前點名，侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，勝選總統機會很大，或一個當總統、一個行政院長也很好，國民黨主席朱立倫則可爭取立法院長，共組「夢幻藍」。盧秀燕也被外界點名可與侯友宜搭配「侯盧配」。
盧秀燕上午出席市府贈春聯活動，會後受訪時表示，2日在台北，是被動接受記者詢問、回應中廣集團董事長趙少康發言，是談別人的事，「跟我無涉」，也沒有鬆口問題。
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