副議長辦公室沒人、沒改裝進駐 林志展駁請辭：進駐不急

台南市正副議長選舉捲入跑票賄選疑雲，外傳林志展以32票當選副議長，有意辭職兌現選前承諾。有議會人員透露，從去年12月25日副議長當選、就職之後，副議長辦公室即一直維持原狀，也未使用，對此，副議長林志展上午表示，選舉才剛結束，辦公室這件事不急。

由於外傳林志展曾允諾國民黨籍前副議長李文俊「議長支持邱莉莉、副議長李文俊連任」，但投票結果是由林志展當選副議長，因此選後要辭職兌現承諾，不過，議會民進黨團今表示未聽說此事，林志展上午回應說，有特定立場的捕風捉影內容他不隨之起舞。

不過，有議會人員透露，從去年12月25日副議長當選、就職之後，副議長辦公室即一直維持原狀，沒有裝修、改格局，也沒有人員進駐，只留下1名工作人員，但也沒有使用副議長室內的辦公桌。