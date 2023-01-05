蘇貞昌發錢遭指為閣揆保衛戰 綠委：不要太多政治想法

行政院長蘇貞昌昨天宣布，農曆年後每人普發現金6000元，被解讀為閣揆保衛戰、急著做人情，民進黨立委王美惠今天說，政府想要趕快把錢還給百姓，所以不要有這麼多政治想法，趕緊把錢發到百姓的手中最重要。

蘇貞昌昨天宣布，政府將在農曆年後普發每人現金新台幣6000元，對於外界批評政策髮夾彎、是為了閣揆保衛戰，民進黨立委羅致政強調，沒有所謂的髮夾彎，國安高層經濟會議就拍板，執行面由行政院處理。

王美惠上午受訪時表示，大家不要想這麼多，最主要就是要還稅於民，政府要趕快把錢發還給百姓，所以不要有太多政治想法，趕緊把現金發到老百姓的手中，這才是現在最重要的事情。

有關高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人先後表態，支持蘇貞昌留任行政院長，王美惠則認為，什麼人要連任、繼續做，當然必須要有繼續做的道理，「只要是對百姓有幫助的，我們都歡迎他」。

王美惠認為，現在是考驗執政黨的時刻，全國民眾都在看，相信蘇貞昌跟蔡英文總統會好好處理，希望讓台灣人民的生活更好過、未來的政策會越來越好，「他們要去思考他們的人員怎麼做，可以對台灣的百姓更好」。

王美惠表示，每個人都有他們辛苦的一面，希望台灣人要給蘇貞昌讚美、鼓勵一下，尤其是在老百姓生活最艱困的時候，行政院可以做出這個決定，蘇貞昌一定是有感受到普通百姓的痛苦。

王美惠也說，未來要由誰來擔任行政院長，這個人必須要能體會百姓的生活、聽到基層的聲音，尤其是要能夠對南部鄉親的生活感同身受。