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倒數3天！加強陸戰 10多名議員、立委當吳怡農分身拉票

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨北市立委候選人吳怡農動員10多位黨籍議員、立委與眾多前輩夥伴們當他的分身，在各個路口拉票拜票。圖／吳怡農辦公室提供
民進黨北市立委候選人吳怡農動員10多位黨籍議員、立委與眾多前輩夥伴們當他的分身，在各個路口拉票拜票。圖／吳怡農辦公室提供

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數3天，民進黨候選人吳怡農今早除了動員各地議員、立委協助站選區內各個街口拜票外，還和台北市議員許家蓓一起車掃。

吳怡農受訪時說，陸戰是選前72小時的重點，票投出來才算數，希望支持者1月8日能支持正向乾淨的選舉文化，出門投票。

吳怡農陸戰緊鑼密鼓展開，連續好幾天舉辦客廳會，連辦8場廟口開講活動，昨晚還請到副總統賴清德站台，今天早上8點又聯合10多位議員、立委夥伴，分頭在各大路口掃街拜票，而吳怡農和許家蓓合體車掃，鑽入小巷弄，就盼能催出投票率。

而昨天賴副總統不斷稱讚吳是「愛國志士」，吳怡農今受訪時說，非常謝謝賴副總統肯定，他看到的是各個世代都瞭解台灣現在面臨在安全上面的挑戰，有許多人願意付出時間、精神、金錢，無論是捐錢還是出力，讓家園更安全美好。

吳怡農也提到，賴副總統還看見壯闊台灣後盾計畫有上千人，無論是學員、教官或志工，大家在下班後願意犧牲自己跟家人相處的時間參與訓練，讓社區更安全，台灣社會有這麼多愛國志士，這是台灣最美的地方。

吳怡農說，其實選舉操作外，在民間社會看到的是更多和諧，也希望1月8日發揮精神，選擇可以團結、更正向的的政治文化。

另外，吳怡農昨在Facebook發布外媒專訪影片，被問到是否要陸空齊發衝刺選情？吳怡農說，

是想讓大家知道，無論是身為非營利組織、NGO負責人，還是未來身為民意代表，絕對會把握每個機會為台灣在國際發聲，這是所有公眾人物應該做到的，自己也會這樣堅持。

吳怡農指出，外國媒體在去年2月的俄烏戰爭後，特別關心台灣人有沒有決心、意願、能力保護自己的家園，維護台海和平，相信大家看見的是台灣更完整的樣貌。

吳怡農說，目前除了政策上努力，在公民社會還有許多夥伴、團體、民眾付出時間、付出一己之力，用自己的方式維護家園，大家看到的是在公民團體的努力，也希望大家看到的是自己未來成為民意代表，會持續用這樣的方式為台灣在國際發聲。

民進黨北市立委候選人吳怡農（左）與台北市議員許家蓓（右）一起車掃拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農（左）與台北市議員許家蓓（右）一起車掃拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農與粉絲合照。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農與粉絲合照。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農動員10多位黨籍議員、立委與眾多前輩夥伴們當他的分身，在各個路口拉票拜票。圖／吳怡農辦公室提供
民進黨北市立委候選人吳怡農動員10多位黨籍議員、立委與眾多前輩夥伴們當他的分身，在各個路口拉票拜票。圖／吳怡農辦公室提供

台北市選舉 立委補選 吳怡農

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