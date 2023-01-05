政院通過 退除役官兵就業穩定津貼入法常態化

最近一個標榜是藝人的基督徒群體發生爭執，佔據娛樂新聞版面好幾天。一位會友表示和牧師理念不合選擇離開。這種選擇聚會群體分分合合的小事，其實沒什麼大不了，但牧師公開宣稱那位會友「私生活有狀況」，隨即引發兩方人馬爆料混戰，甚至那個信仰機構奉獻的問題、牧師人格作風等都被搬上檯面。

2023-01-04 17:16