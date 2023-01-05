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政院通過 退除役官兵就業穩定津貼入法常態化

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成（左二）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人羅秉成（左二）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

行政院會今天通過退輔會提出的「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案，將退除役官兵的就業穩定津貼入法，作為常態化輔導措施。草案將送請立法院審議。

退輔會指出，自2018年7月起試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，發給就業穩定津貼，試辦期間成效良好，穩定就業3個月以上人數較試辦前成長82.5%，並縮短新退官兵初次就業尋職時間，提升就業薪資及續留原公司就業比率，有助退除役官兵長期穩定就業，深受肯定。

由於試辦方案將於2023年6月30日終止，退輔會表示，為穩健推動政策，擬提案將就業穩定津貼列入輔導條例，以法律保障退除役官兵權益，並作為常態化輔導措施。

此外，配合業務實需及考量衡平性，修正草案也檢討修正輔導條例所定退除役官兵停止及喪失權益的事由。草案通過後，將更完善政府對國軍的退後照顧，輔導會表示，將積極向立法院溝通說明，爭取支持，期望能在今年6月底前，完成修法程序。

退輔會 立法院 國軍 行政院

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