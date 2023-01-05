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高嘉瑜批稅收超徵是行政疏失　羅致政：不懂裝懂不恰當

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法委員高嘉瑜今天表示，還稅於民是假議題，凸顯行政失靈，導致稅入預算連續兩年超過4000億元，對民眾產生剝奪感。本報資料照片
民進黨立法委員高嘉瑜今天表示，還稅於民是假議題，凸顯行政失靈，導致稅入預算連續兩年超過4000億元，對民眾產生剝奪感。本報資料照片

政府稅收連年超徵，「還稅於民」聲浪背後，民進黨立委高嘉瑜批評，還稅於民是錯誤觀念，稅收預算超徵並非政績，而是行政疏失應該要好好檢討不合時宜稅制。民進黨立法院黨團幹事長羅致政反嗆「這是不懂裝懂」，台灣整體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關，身為執政黨委員，這樣發言非常不恰當。

政府去年超徵4500億元，歷經還稅於民聲浪，行政院決定春節後每人發放現金6000元；不過，高嘉瑜不以為然表示，還稅於民是錯誤觀念，政府無法得到好處，很多不合時宜的稅制，導致一年稅損300億元，應該要好好檢討不合時宜稅制。

至於行政院拍板每人發放現金6000元，高嘉瑜說，這僅有曇花一現的效果，政府還是要面對高房價、高物價問題，發6000元只是杯水車薪，尤其是台電、中油長年虧損下，負債比稅務超徵嚴重。

「這是不懂裝懂」，羅致政表示，台灣整體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關，把政府美意弄成政府做錯事，非常不恰當，尤其是執政黨委員，黨團內群組很多人不以為然。

高嘉瑜 行政院 民進黨

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