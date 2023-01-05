高嘉瑜批稅收超徵是行政疏失 羅致政：不懂裝懂不恰當
政府稅收連年超徵，「還稅於民」聲浪背後，民進黨立委高嘉瑜批評，還稅於民是錯誤觀念，稅收預算超徵並非政績，而是行政疏失應該要好好檢討不合時宜稅制。民進黨立法院黨團幹事長羅致政反嗆「這是不懂裝懂」，台灣整體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關，身為執政黨委員，這樣發言非常不恰當。
政府去年超徵4500億元，歷經還稅於民聲浪，行政院決定春節後每人發放現金6000元；不過，高嘉瑜不以為然表示，還稅於民是錯誤觀念，政府無法得到好處，很多不合時宜的稅制，導致一年稅損300億元，應該要好好檢討不合時宜稅制。
至於行政院拍板每人發放現金6000元，高嘉瑜說，這僅有曇花一現的效果，政府還是要面對高房價、高物價問題，發6000元只是杯水車薪，尤其是台電、中油長年虧損下，負債比稅務超徵嚴重。
「這是不懂裝懂」，羅致政表示，台灣整體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關，把政府美意弄成政府做錯事，非常不恰當，尤其是執政黨委員，黨團內群組很多人不以為然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言