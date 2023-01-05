影／藍委質疑政府拖延年後發現金 是蘇貞昌為保官位

2021年稅收原本預估2.4兆，結果超徵4327億，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌近日已拍板發現金還税於民，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、李德維、謝衣鳳今天舉行記者會呼籲行政院盡速送案，表示若行政院延到下會期才送審，就有可能蘇貞昌是為了保官位才拖延。

曾銘宗與費鴻泰都表示，今正式行文要求朝野協商將本會期再延長到20日，讓還税於民的特別預算在本會期審查通過取得法源依據，相關部會趕在元宵前發放完畢。

賴士葆進一步說，前提是行政院要趕在這星期或下星期在院會提出特別預算並送審，立法院才能延會加班審查，若行政院拖到下會期才送審，按照立法院開會慣例，大多在2月下旬開議，通常先是總質詢後會審查議案，這樣蘇貞昌才能保住官位繼續施政，所以高度懷疑發現金的時程也暗藏蘇揆的盤算。