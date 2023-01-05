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影／藍委質疑政府拖延年後發現金 是蘇貞昌為保官位

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌近日都表態將超收稅金發現金還税於民，國民黨立委賴士葆（右起）、謝衣鳳、曾銘宗、李德維、費鴻泰今天舉行記者會呼籲行政院盡速送案，若行政院延到下會期才送審，就有可能蘇貞昌是為了保官位才拖延。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌近日都表態將超收稅金發現金還税於民，國民黨立委賴士葆（右起）、謝衣鳳、曾銘宗、李德維、費鴻泰今天舉行記者會呼籲行政院盡速送案，若行政院延到下會期才送審，就有可能蘇貞昌是為了保官位才拖延。記者潘俊宏／攝影

2021年稅收原本預估2.4兆，結果超徵4327億，蔡英文總統與行政院蘇貞昌近日已拍板發現金還税於民，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、李德維、謝衣鳳今天舉行記者會呼籲行政院盡速送案，表示若行政院延到下會期才送審，就有可能蘇貞昌是為了保官位才拖延。

曾銘宗與費鴻泰都表示，今正式行文要求朝野協商將本會期再延長到20日，讓還税於民的特別預算在本會期審查通過取得法源依據，相關部會趕在元宵前發放完畢。

賴士葆進一步說，前提是行政院要趕在這星期或下星期在院會提出特別預算並送審，立法院才能延會加班審查，若行政院拖到下會期才送審，按照立法院開會慣例，大多在2月下旬開議，通常先是總質詢後會審查議案，這樣蘇貞昌才能保住官位繼續施政，所以高度懷疑發現金的時程也暗藏蘇揆的盤算。

行政院 蘇貞昌 立法院

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