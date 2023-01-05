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傳將「兌現承諾」辭職台南副議長 林志展斥捕風捉影

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南副議長林志展日前參加兒童寫生比賽頒獎典禮。本報資料照
台南副議長林志展日前參加兒童寫生比賽頒獎典禮。本報資料照

台南市正副議長選舉檢調偵辦賄選，傳出昨天交保的民進黨籍副議長林志展選前承諾國民黨籍議員李文俊「策動3票投邱莉莉，交換條件副議長讓李文俊連任」，事後卻毀約自己當上副議長，傳會為此辭去副議長職位「兌現承諾」。對此，林志展今天上午表示，「有特定立場的捕風捉影內容」，他不隨之起舞。

林志展上午接受本報記者電訪時說，他只求民進黨能夠重掌議會，政黨政治不同政黨間協商議會龍頭選舉是常態，重點是不涉及違法金錢對價交易。他個人不在乎職位，全心全意希望民進黨勝選，沒有違法問心無愧，也尊重檢調辦案。

另有傳聞林志展昨天交保後神隱失聯。林志展說，前天到地檢署一路到昨天清晨才離開，因使用的手機被扣留，暫時無法對外聯繫，直到下午才恢復。

他表示，檢調應是因為要交叉比對他與其他人的說法，才會花這麼久的時間，檢調人員的問題他都詳細答覆「知無不言、言無不盡」。

台南副議長林志展日前參加參加兒童寫生比賽頒獎典禮。本報資料照
台南副議長林志展日前參加參加兒童寫生比賽頒獎典禮。本報資料照

民進黨 台南 李文俊

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