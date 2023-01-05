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地方震撼！台東縣府建設處長許瑞貴春節後離職選立委

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府建設處長許瑞貴今天在個人臉書發文「年後將成回憶」，他說，確實年後離職，且要堅決選立委，成為台東代言人。記者尤聰光／攝影
台東縣政府建設處長許瑞貴今天在個人臉書發文「年後將成回憶」，他說，確實年後離職，且要堅決選立委，成為台東代言人。記者尤聰光／攝影

台東縣政府繼交通及觀光發展處長余明勳去年底在臉書發文「公部門生涯暫告一個段落」，元月1日即離開縣府團隊後，建設處長許瑞貴今天也發文「年後將成回憶」，引起地方好奇，是否將離縣府。許瑞貴說，確實年後離職，且要堅決選立委，成為台東代言人。

許瑞貴臉書發文寫到「府後巷候車進府的情景年後將成回憶，近15年超過五千天旅居台東市的日子，塑造一個胖嘟嘟的阿貴！」對此，許說，他公職生涯規畫大概告一段落了，自己是政務官，無需和縣長報告，且和縣長有共同默契，因此，選在農曆過年離開是最佳時機點。

許瑞貴說，上個月就決定要參選2024立委選舉，現階段自己無黨身分沒有代表任何政黨，但後續是否有政黨徵召提名，也不排除任何可能性；之所以想選立委，他自認是台東縣民的代言人，可以充當中央與地方的橋梁，且以他說到做到的性格，一定能夠勝任立委，為台東發聲爭取更大資源。

許瑞貴曾任教師、關山鎮長，議會機要秘書，也曾分別代表親民黨及民進黨兩度參選立委與當時國民黨立委黃健庭對打，黃擔任縣長後，力邀許掌縣府城鄉處，在府內接任農業處長，再接任現在的建設處長一職，可以說經歷相當豐富。

時任關山鎮長時，許首創全國環鎮自行車道，並闢建關山親水公園。在縣府團隊時，全力解決八八風災重建問題，另包括東41縣道、太平溪道路共構、豐里橋、大武之心南迴驛及圖屬館中心等重要建設，也都在許任內完成。

台東

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