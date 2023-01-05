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南市新科副議長林志展傳請辭改選？民進黨團回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新科副議長林志展。記者吳淑玲／攝影
台南市新科副議長林志展。記者吳淑玲／攝影

台南市正副議長選舉捲入跑票賄選疑雲，民進黨新科副議長林志展諭令20萬元交保，傳聞林志展曾允諾國民黨籍前副議長李文俊「議長支持邱莉莉、副議長李文俊連任」，但投票結果是由林志展以32票當選，因此傳出林志展有意辭職，要再支持李文俊當副議長，民進黨團表示未曾聽說，發言人李宗翰也說是子虛烏有。

不過綠營議員沒有否認投票當天，確實有討論到這個狀況，在副議長投票前休息30分鐘黨團討論支持李文俊，因正國會議員強力反對，林志展以32票當選，但當天的氛圍是「民進黨沒有辦法支持國民黨的候選人」。私下之意是李文俊沒有像高雄市一樣在投票前宣布退出國民黨，也是當時沒有辦法獲得民進黨議員支持的原因。

對於傳言林志展辭副議長再還報給李文俊，綠營議員私下認為操作難度很高，「不希望再來一次」，現在要做的是多一事不如少一事，讓檢調偵辦的事早日塵埃落定。

民進黨團幹事長蔡筱薇說，林志展在當選副議長後，只有表達要辭掉黨團總召，請再從黨團成員中找到人才帶領，並沒有提到如傳言的事。

民進黨團發言人李宗翰也說，總召是在爭取黨的權益，但副議長的功能是要和所有黨團及議員維持良好的關係，兩者有時是會有衝突的，因此當選副議長後辭掉黨團總召也是合理的。

民進黨 李文俊 議員

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