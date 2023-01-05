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「柯規蔣不隨」取消7點半晨會 游淑慧曝她贊成的原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前台北市長柯文哲任內每早7點半的市府「晨會文化」，新市府決定取消，台北市議員游淑慧支持蔣萬安的決定。圖／取自游淑慧臉書
前台北市長柯文哲任內每早7點半的市府「晨會文化」，新市府決定取消，台北市議員游淑慧支持蔣萬安的決定。圖／取自游淑慧臉書

台北巿前市長柯文哲任內每早7點半的市府「晨會文化」被視為「勤政」指標，但市長蔣萬安上任試行一周後就取消，認為沒必要「為開而開」。對此，台北市議員游淑慧支持蔣萬安的決定，並指政治不要搞得太假、太矯情，蔣萬安沒像民進黨和或柯文哲當年清算前朝，該偷笑了。

游淑慧指出，蔣萬安取消每天開晨會，她支持、而她也曾建議。政治不要搞得太假、太矯情，她還酸柯文哲節儉坐經濟艙？結果浪費1億辦自己畢業展，燈節、跨年活動預算爆增，每天開晨會？只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓，只為了形塑勤勞又節儉的人設。

游淑慧說，兩年來她索取柯文哲市長每一天的晨會紀錄和題目，覺得傻眼，一些本該是局處處理的業務，硬是拿來市長會議充數，然後柯市長開會也只是說「這由某某某當PM」結案。

游淑慧表示，如果晨會那麼有用，為什麼每次她質詢的一堆重要市政，柯文哲都答不出來，甚至坦言說他不知道，像是大巨蛋、音圖預算暴衝；如果晨會那麼有用，為什麼柯市長的市政滿意度總最後一名？市政8年無成？今天柯市長卸任就卸任，蔣萬安並沒有像民進黨和或他當年清算前朝，該偷笑了。

游淑慧指出，不要再自取其辱繼續消費蔣萬安，甚至一廂情願的要求「柯規蔣隨」，如果這樣，那未來也似乎該繼續檢驗柯市政的缺失，免得被魚目混珠。

蔣萬安 游淑慧 柯文哲

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