【專家之眼】美國會眾院議長寶座之爭與台海危機再現？

新年第三天是美國第118屆國會的開議日。但因為眾院議長選舉的三輪投票都沒有任何一位候選人拿到當選門檻的218票，國會無法順利開始運作。

去年11月美國期中選舉結束，共和黨獲勝，拿下眾院222席，成為多數黨；原本是多數黨的民主黨拿到213席，成為眾院少數黨。基此，前眾院議長民主黨籍的裴洛西下台，改由共和黨籍的眾議員擔任。

期中選舉後，美國國內不少政治評論家認為眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)有可能拿下眾院議長寶座。台灣一些政治分析家也擔憂，一旦麥卡錫當選議長，台海緊張情勢可能再度升高。

麥卡錫過去曾公開支持民主黨議長裴洛西訪台，並稱如果擔任議長，將很樂意訪台。美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）於去年11月下旬表示，如果眾議院新議長希望訪問台灣，美國政府不會阻撓。

去年11月24日，立法院外交及國防委員會邀請國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正做報告並備詢時，民眾黨立委張其祿問陳明通麥卡錫是否會來台的初步評估為何。陳明通表示，麥卡錫確曾表態過，若當選眾議院院長會訪台，但其是否訪台，「台美雙方要有協商」。

美國118屆國會眾議院共和黨籍議員被提名角逐議長寶座的有三位。來自加州，且擔任前眾院少數黨領袖的麥卡錫在三輪的選舉中都被提名，且在第一輪與第二輪的投票中都拿到203票，但在第三輪減少一票，拿到202票。在第一輪的投票中亞利桑納州眾議員安迪．比格斯(Andy Biggs)也被提名，但只得10票。在第二輪與第三輪投票中，被提名的俄亥俄州眾議員吉姆．喬丹(Jim Jordan) 分別得到19票和20票，但吉姆．喬丹表示對議長寶座沒興趣。

麥卡錫會登上議長寶座嗎？若當選，真的會訪台嗎？如果蔡英文總統與執政黨為明年總統大選造勢考量，會積極策畫邀請他嗎？

目前，美眾院議長選戰陷入膠著，而麥卡錫首三輪投票都失利的發展，增加登上議長寶座的不確定性。麥卡錫在爭取議長寶座的首三輪投票中，距離當選門檻218票，還有15至16票差距。儘管三次都失利，麥卡錫表示絕不會退出選舉。他也說，離當選很接近了，只要再爭取到11票，而前總統川普也再度重申對他爭取議長的支持。

美國主流媒體宣稱這次的選舉是世紀性眾院議長之爭。1923年，眾議院投了9次票才選出新的議長。由於議長尚未選出，新當選的眾議員無法宣誓就職，國會也無法運作。

值得注意的是，美國國會議長的選舉並不一定要有全部眾議員的過半數，亦即少於218票也可當選。若有議員不投票，或以「投票出席」(vote “present”)，不過全議員總數的一半也可當選。裴洛西前議長就曾以216票獲得連任。儘管如此，分析家認為，如果選舉一拖再拖，此將不利麥卡錫。

國會眾院議長之選舉是美國內政，台灣無插手發言餘地。但由台海可能再出現危機的角度去看此次選舉，如果麥卡錫不當選也並非壞事。