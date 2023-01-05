【專家之眼】蔡英文不「抗中」？要「和平保台」，騙肖ㄟ！

2022年民進黨九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席，民進黨黨內「假裝」的「很慎重」在檢討。

不過，檢討的結果，主要是點名「戰犯」林智堅抄襲論文是大敗的導火線。同時，認為民進黨九合一選戰的論述主軸「抗中保台」失效所致。因此民進黨的鄭文燦先喊出，該黨的「兩岸政策論述」要重新建構。接著可能接黨主席的賴清德副總統認為「抗中保台」應該改成「和平保台」，暫時代理黨主席的陳其邁也附和。

九合一選後，各界都在探討民進黨的「抗中保台」牌，會不會在2024的總統大選繼續使用？會不會有效用？因此鄭、賴、陳的「和平保台」，是否就真的是民進黨2024大選主軸？還有待觀察！此外，就算民進黨屆時改喊「和平保台」，老百姓相信嗎？

首先，如果林智堅是民進黨敗選的頭號戰犯，那第一時間給林智堅背書、挺林的碩論是自己寫的蔡英文，就是超級頭號戰犯；而幫林智堅論文背書的還有鄭文燦，鄭當時還說指導教授陳明通都説林的論文是林自己寫的，所以鄭支持林智堅，那鄭更是頭一號戰犯。

鄭文燦是檢討小組的召集人，既然敢在檢討結果中，點名林智堅是導致敗選的主要原因，但又不敢挑明背後的蔡英文才是超級戰犯，當然是對蔡還有企求，希望找他組閣；但挑明林智堅是頭號戰犯，不也是自己打自己一記耳光，卻沒種承認自己也應該為敗選負主責。

然而黨內重要角色紛紛認為「抗中保台」牌失效，才是最最主要原因，那「抄襲堅」事件只不過是導火線而已。這樣一來，鄭文燦挺阿堅，也就沒有敗選責任，覬覦組閣的企圖仍然可以繼續伸展。

可是，「抗中保台」是蔡英文「做出來」的，不接受九二共識，強烈凸顯北京對台的威脅，明著暗的動手腳阻止台陸交流，完全追隨美國圍堵中共戰略，聽命美國安排接受美方官員進駐台灣立法、行政機關，延長義務役一年，實質恢復徵兵，又預告明年開始，女性也要試辦軍事召集訓練，更被強迫要接受必須償還貸款的美國軍援，凡此種種都是增加台灣走向「烏克蘭化」式戰爭的可能。

以上這些舉措，證明「抗中保台」是蔡英文「做出來」的。現在賴、鄭、陳説要「和平保台」，不要抗中，一方面是政策根本回不去了；另外一方面是在鬥爭蔡英文，提早讓蔡跛腳嗎？

再說賴是「務實的台獨工作者」，台獨和「一中原則」水火不容，賴説要「和平」？怎麼「和」？誰會相信？如果只是為了2024年贏得總統大選，「和平保台」口號，會讓希望兩岸和平、沒有戰爭的選民「嗤之以鼻」，更可能會駡出口說「騙肖ㄟ！當我們是傻瓜喔！」

民進黨要「和平」，「九二共識」要不要接受？「兩制的台灣方案」要怎麼回應？對「兩岸和平協議」的立場為何？最重要的對美國要把台灣變成軍火庫、豪豬、刺蝟，敢明白表示不贊成嗎？

「抗中保台」變成「和平保台」，如果只是話術，企圖迷糊選民的判斷，以為台灣人民都是弱智，也太低估台灣民眾了！