聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉南送暖 黃偉哲、翁章梁挺蘇留任

聯合報／ 記者呂慧瑜林伯驊鍾維軒／連線報導
行政院長蘇貞昌。 (聯合報資料照片 記者陳正興／攝影)
行政院長蘇貞昌。 (聯合報資料照片 記者陳正興／攝影)

部分民進黨立委呼籲內閣改組，但繼高雄市長陳其邁支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局後，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁昨也相繼跟進，表態支持蘇貞昌留任。黃偉哲昨陪同蘇貞昌視察曾文水庫水情，黃說，嘉南的建設非常謝謝蘇揆支持，「我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續為南部地區的市民朋友努力」。

翁章梁昨因參加民進黨中常會，未陪同視察水庫。翁說，大選隔天的十一月廿七日他就貼文「蘇內閣會做事，維持社會及國家發展的正常運作是重要的，我們支持敗選需要檢討，但不能影響政府的穩定性。」

翁章梁也指出，嘉義縣轉型，蘇揆幫了很多忙，包括嘉義科學園區、無人機國家隊，他支持蘇揆繼續領導，對嘉義的政策也能繼續延續。

黃偉哲表示，如果沒有蘇揆四年前努力遏止非洲豬瘟，「現在都沒有滷肉飯可以吃了」，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，對於農工產業影響非常大。另外，國圖南館、南科三期、北外環道路都是動輒數百億經費，絕對不是一個地方政府能夠做的，非常謝謝蘇揆的支持。

陳其邁昨受訪表示，他曾任蘇揆的副閣揆，了解蘇是認真打拚的行政院長；內閣在面對整個變局的調整，例如增加新血、年輕閣員等，讓學有專精的人加入，對於不管是政局穩定、持續推動改革都有幫助，但內閣改組是總統職權，充分尊重總統的全盤考量。

嘉義 內閣 曾文水庫

延伸閱讀

蘇貞昌視察曾文水庫 翁章梁爭取水庫正名大埔水庫再成話題

黃偉哲也表態挺蘇貞昌 「台南支持院長續為南部努力」

內閣改組聲不斷 陳其邁再挺蘇貞昌：他是認真打拚的院長

備戰全中運 台南市中運今在開天宮引燃聖火

相關新聞

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

民進黨立委洪申翰與民進黨連江縣黨部主委李問今天公開質疑連江縣政府涉嫌包庇龍蝦走私一事，連江縣政府在晚間也回應，絕無包庇，...

民進黨代理主席發聲 陳其邁：內閣需增加新血

行政院長蘇貞昌拍板普發現金，遭外界解讀為「閣揆保位戰」，對此，民進黨代理主席陳其邁連日發聲力挺蘇揆，讚蘇揆是認真打拚的院...

嘉南送暖 黃偉哲、翁章梁挺蘇留任

部分民進黨立委呼籲內閣改組，但繼高雄市長陳其邁支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局後，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁昨也相繼跟...

2億澳龍蝦走私大陸 連江被控包庇

民進黨立委洪申翰與連江縣黨部主委李問，昨指控連江縣政府涉嫌包庇來自澳洲的活龍蝦，虛報從馬祖出港，航向只有梅花鹿的大坵島，...

南投立委3月4日補選 林明溱戰蔡培慧

南投縣第二選區立委補選將於三月四日投票，藍綠中常會昨分別通過徵召案，國民黨徵召南投縣前縣長林明溱，對戰民進黨前立委蔡培慧...

備戰2024？ 侯友宜：最重要是台海、東亞穩定

新北市長侯友宜日前喊出「我們不是強國的棋子」，粉專照片換上「團結共好」，被解讀備戰二○二四。媒體昨詢問，強國是哪一國？侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。