嘉南送暖 黃偉哲、翁章梁挺蘇留任

部分民進黨立委呼籲內閣改組，但繼高雄市長陳其邁支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局後，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁昨也相繼跟進，表態支持蘇貞昌留任。黃偉哲昨陪同蘇貞昌視察曾文水庫水情，黃說，嘉南的建設非常謝謝蘇揆支持，「我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續為南部地區的市民朋友努力」。

翁章梁昨因參加民進黨中常會，未陪同視察水庫。翁說，大選隔天的十一月廿七日他就貼文「蘇內閣會做事，維持社會及國家發展的正常運作是重要的，我們支持敗選需要檢討，但不能影響政府的穩定性。」

翁章梁也指出，嘉義縣轉型，蘇揆幫了很多忙，包括嘉義科學園區、無人機國家隊，他支持蘇揆繼續領導，對嘉義的政策也能繼續延續。

黃偉哲表示，如果沒有蘇揆四年前努力遏止非洲豬瘟，「現在都沒有滷肉飯可以吃了」，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，對於農工產業影響非常大。另外，國圖南館、南科三期、北外環道路都是動輒數百億經費，絕對不是一個地方政府能夠做的，非常謝謝蘇揆的支持。

陳其邁昨受訪表示，他曾任蘇揆的副閣揆，了解蘇是認真打拚的行政院長；內閣在面對整個變局的調整，例如增加新血、年輕閣員等，讓學有專精的人加入，對於不管是政局穩定、持續推動改革都有幫助，但內閣改組是總統職權，充分尊重總統的全盤考量。