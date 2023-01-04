善用健保卡與數位轉帳 費鴻泰：元宵節前還稅於民
行政院拍板還現金「還稅於民」，國民黨立委費鴻泰今指出，呼籲蔡政府，善用健保卡與數位轉帳，在元宵節2月5日前還稅於民。
費鴻泰表示，樂見蘇貞昌院長從善如流，同意發現金給民眾，落實「還稅於民」政策。但是，發放現金的金額和時間很重要，蔡政府應努力在元宵節前「還稅於民」。
費鴻泰表示，蔡政府可採用的方式，不論是行政院提追加預算、或特別條例、特別預算；此議題是朝野共識，能夠很快地進行；發送方式更應該尋更有效率的方式進行。
費鴻泰指出，是首推健保卡報稅的立法委員，並且強調人手一卡的健保卡，就可以當成「還稅於民」的重要工具，搭配數位轉帳，讓民眾在元宵節前可拿到現金。
尤其，數位發展部已經成立，在這次「還稅於民」，更可善用健保卡與數位科技，讓民眾只要透過健保卡作身份認證，以及輸入銀行帳號，就能將現金直接轉入指定的個人帳戶。
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