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3年參加立委、縣長和補選 蔡培慧：每次壓力都很大

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧（右二）個性親切沒有架子，支持者和幕僚情同家人。圖／本報資料照片
蔡培慧（右二）個性親切沒有架子，支持者和幕僚情同家人。圖／本報資料照片

民進黨中央今天徵召前立委蔡培慧參加南投第二選區立委補選，蔡培慧隨後表示，二十多年來她人在南投、心在南投，努力為南投帶來改變與進步，謝謝所有信任、期許她的鄉親，蔡培慧要「擱拚一次」，需要更多更多鄉親的支持。

蔡培慧2020年從民進黨不分區立委，挑戰南投縣第一選區（烏溪縣）立委選舉，對決國民黨立委馬文君，以不到1萬票差距惜敗。2020年2月，蔡培慧接任行政院中部聯合服務中心執行長，繼續深耕南投，同時備戰2022年縣長選舉，可惜仍以3萬6千多票差落敗北。

蔡培慧說，去年11月26日縣長選舉結束後，她安排一個月的感恩謝票行程，因為從小長輩教導她，要惜福、感恩，她非常感激在選舉過程，大家為了南投要升級，不計得失、團結一心投入，希望能夠當面表達最誠摯謝意，也透過感恩謝票，檢討學習更加了解鄉親的心聲，好好審視在選舉過程中忽略的「眉眉角角」。

接連兩次選舉失利，對蔡培慧打擊不小，選舉費用也是沉重負擔。縣長選舉開票失利，支持者鼓勵她參加立委補選，蔡培慧始終不願意鬆口，只強調她會留在南投為鄉親做事。

直到賴清德到南投舉辦主席選舉政見說明會，與蔡培慧當面溝通，蔡培慧說，賴清德副總統的鼓勵打氣，確實給她很大勇氣和力量。

南投立委補選將在3月4日投開票，蔡培慧表示，選舉過程要消耗人力、物力、財力，對來自偏鄉、沒有豐厚金脈的蔡培慧，每一項是莫大壓力。但為了家鄉南投，蔡培慧思考了很久，她決定承擔起這個責任，為南投「擱拚一次」。她也誠懇拜託南投鄉親朋友，和她一起「作伙打拚」。

南投 蔡培慧

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